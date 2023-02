Toyota RAV4 : une nouvelle finition GR Sport

Après avoir fait évoluer la gamme de la Toyota CH-R, c’est au tour du Toyota RAV4 de recevoir une nouvelle finition nommée GR Sport. Découverte des équipements et du tarif du Toyota RAV4 GR Sport.

Des éléments pour lui donner un look plus sportif

GR signifie chez Toyota « Gazoo Racing » qui est la branche sportive du constructeur. Elle s’occupe de développer les véhicules de compétition de la marque comme la TS050 Hybrid victorieuse aux 24 heures du Mans ou encore la Toyota GR Yaris WRC. Gazoo Racing c’est aussi eux qui sont à l’origine de modèles sportifs comme la Toyota GR86, la GR Supra, la GR Yaris ou encore la GR Corolla (non importée en Europe). Il est donc normal que le Toyota RAV4 GR Sport adopté au moins un look plus sportif.

Et pour lui donner plus de dynamisme à son style Toyota a jugé bon de le doter d’une calandre noire, d’un pavillon de la même couleur et de jantes en alliage de 19 pouces mais aussi de logos GR qui semblent identiques à ceux des sportives de la gamme Gazoo Racing. Mais ces évolutions sportives ne s’arrêtent pas qu’au style puisque la suspension est plus ferme et la direction assistée devient plus consistante.

Un équipement riche

Pour ce Toyota RAV4 GR Sport, l’équipement intérieur est riche avec notamment un écran d’infodivertissement tactile de 10,5 pouces mais aussi d’un volant chauffant ainsi que des sièges eux aussi chauffants et électriques. Ces derniers ont des appuie-têtes intégrés et une sellerie spécifique à cette version qui est en cuir et en microfibre qui ressemble beaucoup à de l’Alcantara.

Pour motorisation hybride

Cette version du Toyota RAV4 est disponible avec la motorisation hybride dotée d’une transmission à 4 roues motrices. Une motorisation de 222 chevaux haut de gamme pour une finition haut de gamme puisqu’elle s’échange contre 54 950€.