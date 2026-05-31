Leasing social 2026 : Stellantis dévoile déjà ses modèles électriques à moins de 100 euros par mois

Le retour du leasing social se précise. Après deux premières éditions qui ont rencontré un important succès, le dispositif soutenu par l’État devrait faire son retour cet été avec des conditions revues et une nouvelle sélection de véhicules électriques accessibles aux ménages les plus modestes. Stellantis est le premier constructeur à dévoiler son offre.

Une douzaine de modèles déjà annoncés

Le groupe automobile franco-italien a confirmé la participation de plusieurs marques de son portefeuille au leasing social 2026. Au total, douze véhicules électriques pourront bénéficier du dispositif.

L’offre d’entrée de gamme sera assurée par la Citroën ë-C3 avec un loyer annoncé à partir de 94 euros par mois. Le constructeur n’a toutefois pas précisé quelle version de la citadine sera concernée par ce tarif particulièrement attractif.

Aux côtés de la petite Citroën figureront également la Fiat Grande Panda électrique, la Fiat 500e et la Fiat 600e. Peugeot participera avec plusieurs modèles de sa gamme, notamment les e-208, e-2008, e-308 et e-Rifter. Citroën proposera aussi les ë-C3 Aircross, ë-C4 et ë-Berlingo, tandis qu’Opel mettra à disposition les Mokka Electric et Frontera Electric.

Selon les modèles retenus et leur niveau d’équipement, les mensualités devraient rester sous le plafond de 200 euros imposé par le programme gouvernemental.

Les inscriptions se préparent déjà

Alors que le lancement officiel est attendu au cours de l’été, Stellantis indique avoir ouvert les préinscriptions pour les automobilistes intéressés. Cette nouvelle campagne devrait permettre à environ 50 000 foyers de bénéficier d’un véhicule électrique à tarif préférentiel.

Le dispositif reste réservé aux ménages répondant à plusieurs critères. Le revenu fiscal de référence ne devra pas dépasser 16 300 euros par part. Les bénéficiaires devront également justifier d’un usage important de leur véhicule, soit en résidant à plus de 15 kilomètres de leur lieu de travail, soit en parcourant plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle.

Autre condition importante : les personnes ayant déjà bénéficié du leasing social lors des campagnes précédentes ne pourront pas déposer une nouvelle demande.

Une aide financière revue pour 2026

Le montant du soutien public évolue une nouvelle fois. Pour cette édition, l’aide pourra atteindre jusqu’à 9 500 euros selon l’origine de fabrication du véhicule et de sa batterie.

Ce plafond se situe entre ceux des deux précédentes campagnes. À titre de comparaison, le bonus maximal atteignait 13 000 euros lors du lancement du dispositif en 2024 avant d’être abaissé à 7 000 euros en 2025.

Avec cette troisième édition, le gouvernement espère poursuivre la démocratisation de la voiture électrique tout en ciblant les ménages pour lesquels le coût d’acquisition reste aujourd’hui un frein majeur.