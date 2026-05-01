Essai BMW iX3 (2026) : le meilleur SUV électrique pour voyager ?

Voici enfin la nouvelle génération de véhicules électriques de BMW : la Neue Klasse. Le constructeur de Munich a choisi d’inaugurer la nouvelle plateforme avec un SUV, l’iX3, avant de voir arriver prochainement la berline i3. Au-delà du nouveau style de la Neue Klasse, c’est surtout la technologie embarquée, aussi bien dans l’habitacle que pour la partie électrique, qui fait l’intérêt du BMW iX3. J’ai pu l’essayer et voici mon avis.

Novateur

Je vais être bref sur le design du BMW iX3 : le SUV électrique adopte les nouveaux codes stylistiques de la marque. Il s’agit encore une fois d’une rupture brutale, qui peut déplaire au premier abord. Mais les dernières productions de la marque nous prouvent que le design de BMW est novateur : ce qui peut apparaître comme un design raté est, par la suite, apprécié. C’est le propre de l’innovation : briser les codes pour ensuite être adopté.

Parlons rapidement de ce qui fait de l’iX3 un véhicule au design novateur. On remarque une nouvelle calandre dont les deux haricots adoptent une taille plus raisonnable, proche de ce que BMW a proposé sur une Série 3 E21 par exemple. Ces haricots sont intégrés dans le bandeau noir avant. Les quatre phares iconiques de BMW sont réinterprétés avec la signature lumineuse. À l’arrière, pas de bandeau mais de grands feux à la vitre translucide. De profil, on remarque des jantes allant jusqu’à 22 pouces, 21 pouces sur notre modèle d’essai, ainsi que des poignées de portes électriques intégrées à la carrosserie. Celles-ci semblent avoir été modifiées pour la Chine et sa nouvelle réglementation.

Mais ce qui est aussi novateur dans le BMW iX3, c’est son habitacle. Passons tout de suite sur ce point : oui, il est habitable pour quatre adultes, le coffre propose un volume de 520 à 1 750 litres et un petit frunk à l’avant est présent. La qualité des matériaux est satisfaisante dans l’ensemble, mais quelques parties mériteraient un peu plus de soin. Non, ce qui est vraiment surprenant dans ce BMW iX3, c’est le nouveau BMW Panoramic Vision.

BMW Panoramic Vision

Je ne sais pas trop me positionner face au BMW Panoramic Vision. La marque à l’hélice a glissé sous le pare-brise un écran projeté parcourant tout l’habitacle sur une longueur de 1,20 m. Il est composé de trois affichages : un instrument pour le conducteur, déporté sous le pare-brise, un écran central en supplément de l’écran tactile, et un affichage passager. Cela fait donc quatre surfaces d’affichage dans l’habitacle, sans parler de l’affichage tête haute.

Et cela fait parfois doublon. Pour la navigation, on peut l’avoir sur l’écran central de 13 pouces, qui sert à piloter la majorité des fonctions du véhicule, deux fois dans le BMW Panoramic Vision et encore une fois dans l’affichage tête haute.

Certaines fonctions sont aussi futiles : l’affichage d’une boussole, de la date ou encore de la température ne méritent pas un tel écran. L’idée d’épurer l’habitacle avec ce grand bandeau sous le pare-brise est intéressante, mais pourrait aller plus loin. J’imagine déjà des évolutions futures se passant en plus de l’écran central. Cela risque d’être perturbant, mais finalement on s’est habitué aux grands écrans et aux commandes tactiles qui étaient absentes il y a une dizaine d’années.

Dans l’ensemble, cela reste lisible, peut-être un peu difficile à l’usage au début, mais les propriétaires trouveront leurs marques, leurs configurations préférées et n’y toucheront plus. L’absence de compteur derrière le volant et ces informations affichées loin vers le pare-brise me font penser, un peu, à l’habitacle d’un Renault Avantime avec cette idée d’épurer au maximum la planche de bord.

À la pointe

Le BMW iX3 est à la pointe de la technologie concernant sa partie électrique. Il embarque une architecture 800 volts permettant une charge rapide : 400 kW en pic et un remplissage de la batterie de 108,7 kWh en 21 minutes. Ce n’est pas le remplissage le plus rapide du marché pour un 10 à 80 %, mais il faut mettre cela en corrélation avec l’autonomie de 805 km WLTP annoncée. BMW parle même d’une recharge de 372 km en 10 minutes.

Cette version iX3 xDrive50 embarque deux moteurs électriques. Le moteur avant développe 167 chevaux, le moteur arrière 326 chevaux, pour une puissance cumulée de 469 chevaux et 650 Nm. Et pour atteindre la consommation annoncée de 15,1 kWh/100 km, BMW a pensé le moteur avant comme passif : il peut se couper lorsque son usage n’est pas nécessaire afin de diminuer la consommation. La voiture se montre très efficiente, surtout au vu de ses 2 360 kg annoncés sur la balance.

Compagnon de voyage

La BMW iX3 semble être l’une des meilleures voitures pour voyager en électrique. Son autonomie est excellente : un confrère a réussi à faire les 1 000 km entre Paris et Nice, sur autoroute à 130 km/h, en seulement deux arrêts de charge pour 22 minutes passées à charger. L’autonomie sur autoroute mesurée était de 525 km avec une charge complète ou un peu moins de 400 km avec un 80 à 10 %, soit la distance entre deux arrêts. Son Super-Test du BMW iX3 est à lire si vous souhaitez aller plus loin.

Mon essai était plus montagneux et dynamique. Je dois avouer ne pas avoir apprécié le toucher de route offert par la direction, trop artificiel et assisté selon mes attentes, ce qui est un défaut en montagne mais un atout en ville, où la précision n’est pas un argument alors que la facilité le devient.

La voiture s’est aussi montrée sèche en amortissement, ce qui contribue à lui donner un comportement suffisamment dynamique malgré son poids, mais qui n’est pas des plus confortables au quotidien, surtout avec des pneus à flanc bas induits par les jantes de 21 ou 22 pouces. Dommage, car le BMW iX3 ne propose pas, même en option, de suspensions pneumatiques que l’on aimerait retrouver sur un véhicule de cette gamme.

J’avais eu la chance de conduire quelque temps le BMW X3 40d juste avant cet essai, et je ne sais pas vraiment l’expliquer, mais l’ensemble de la voiture me paraît plus naturel et confortable, dans n’importe quelle situation. Ce n’est pas réellement lié au BMW iX3, mais je trouve les voitures thermiques plus confortables que les électriques, que ce soit en conducteur ou en passager. C’est sûrement une question de temps avant de trouver une sensation plus naturelle dans une électrique.

Il manque quelques commandes physiques dans la voiture, notamment pour passer d’un mode de conduite à l’autre. Dommage : il faut passer par l’écran avec quelques clics à faire. Pareil pour l’intensité du freinage régénératif : des palettes auraient été appréciables pour moduler la puissance de décélération.

Là où j’ai le plus apprécié le BMW iX3, c’est sur autoroute. Le système de conduite autonome que nous avons pu essayer est déjà efficace. Pour des raisons légales, le BMW Symbiotic Drive Highway Assistant n’était pas encore disponible dans le sud de l’Espagne, mais il l’est déjà en France. Avec lui, il sera possible de lâcher les mains du volant, en supervisant la conduite sur autoroute du regard, y compris pour les dépassements automatisés. J’avoue avoir hâte d’avoir l’occasion d’essayer une telle technologie lors d’un long trajet.

À vitesse autoroutière, le BMW iX3 se montre silencieux et confortable. J’ai même fait une sieste pendant quelque temps. Reposé, on a profité du système audio qualitatif et puissant proposé à bord.

Mon avis

Je n’ai pas totalement été conquis par la BMW iX3, mais il est indéniable que ce SUV possède de solides qualités. Sa partie électrique impressionne, avec une batterie généreuse, une recharge rapide et une efficience de très haut niveau. L’habitacle se veut disruptif et entend instaurer une nouvelle norme chez BMW. Une approche qui me perturbe encore aujourd’hui, mais à laquelle il sera probablement facile de s’habituer avec le temps.

Sur petites routes, le BMW iX3 ne m’a pas semblé dans son élément. Mais combien de SUV familiaux électriques passent réellement leurs journées à enchaîner les spéciales du Rallye Monte-Carlo ? Bien moins que les longs trajets autoroutiers, un exercice dans lequel ce modèle semble particulièrement à l’aise.

Reste la question du prix. Le BMW iX3 débute à 71 950 euros et grimpe à 78 250 euros en finition M Sport Pro. À titre de comparaison, le BMW X3 40d que j’ai essayé quelques jours plus tôt, pourtant moins puissant, s’affichait à 79 100 euros en finition M Sport, auxquels il faut ajouter près de 20 000 euros de malus. Finalement, ce BMW iX3 xDrive50 n’a rien d’une mauvaise affaire pour qui souhaite beaucoup rouler, dans un grand confort, sans se soucier de l’autonomie.