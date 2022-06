Toyota RAV4 : Mise a jour de ses équipements technologique

Le Toyota RAV4 est le SUV le plus vendu au monde. Le Nippon jouit d’une solide réputation de fiabilité et d’économie grâce à sa technologie hybride. Pour 2023, la génération actuelle du SUV se met à jour avec de nouveaux équipements.

Plus technologique

Le combiné d’instrument positionné derrière le volant devient de série numérique avec une dalle de 12,3 pouces. Il permet alors de personnaliser ses affichages selon 4 types enregistrés (Casual, Smart, Sport et Tough). De plus, l’écran central devient le Toyota Smart Connect d’une taille de 10,5 pouces en couleur et en HD. Il y est intégré un système de navigation basée sur le cloud permettant d’avoir les informations en temps réel.

Dans l’habitacle, le système d’assistant vocal de Toyota arrive et permet de régler des fonctions comme la commande de climatisation, l’ouverture des fenêtres ou encore composer des numéros de téléphone. Afin de lui demander un service, il faut le réveiller avec « Hey Toyota ».

Équipements de sécurité plus performants

En option le Toyota Smart Connect Plus est disponible incluant la navigation par satellite fonctionnant alors sans réseau. Cette dernière est au courant notamment des alertes météos et des ZFE en place.

Le Toyota Safety Sense est aussi étendu permettant un meilleur contrôle de la sécurité. Ainsi le RAV4 est maintenant capable de détecter les véhicules coupants une intersection ou encore la traversée d’un piéton. Dans les cas extrêmes, le système pourra freiner à la place du conducteur.

En ce qui concerne la plastique de ce RAV4 2023, rien ne change ou presque. Seulement un coloris Blanc Lunaire Nacré est introduit sur les motorisations hybrides et la finition collection reçoit une peinture bi-ton Blanc Lunaire Nacré et le Noir Attitude.

Date de sortie

La version 2023 du Toyota RAV4 devrait arriver dans le premier trimestre de la prochaine année. En attendant sa production doit commencer au troisième trimestre 2022.