La BMW M2 adopte la transmission intégrale sans renier son ADN

Connue pour son tempérament de propulsion et son plaisir de conduite très pur, la gamme BMW évolue avec l’arrivée de la transmission intégrale sur la BMW M2. Une évolution technique majeure qui ne remet pourtant pas en cause l’ADN joueur de la plus compacte des modèles M, désormais proposée avec le système xDrive.

Une architecture xDrive pensée pour préserver le caractère propulsion

Déjà disponible sur les M3 et M4, la transmission intégrale fait son entrée sur la M2 à travers le système M xDrive. Celui-ci repose sur un embrayage multidisque piloté électroniquement et une boîte de transfert capable de répartir intelligemment le couple entre les essieux.

Dans des conditions normales, la M2 conserve un comportement typé propulsion, fidèle à son positionnement sportif. Ce n’est qu’en cas de perte d’adhérence que le train avant intervient pour optimiser la motricité. Le système s’appuie également sur un différentiel Active M, un contrôle de traction spécifique à la division M et le DSC (Dynamic Stability Control), garantissant un équilibre entre efficacité et sportivité.

Les conducteurs les plus expérimentés peuvent d’ailleurs désactiver les aides électroniques pour retrouver une configuration entièrement propulsion, libérant pleinement le potentiel du six cylindres biturbo.

Des performances en hausse

L’intégration de la transmission intégrale permet à la M2 de gagner en efficacité pure. Le 0 à 100 km/h est désormais abattu en 3,7 secondes, soit un gain de trois dixièmes par rapport à la version propulsion. Le 0 à 200 km/h est réalisé en 12,8 secondes, tandis que les reprises de 80 à 120 km/h s’effectuent en 3,7 secondes.

La vitesse maximale reste électroniquement limitée à 250 km/h, mais peut être relevée à 285 km/h avec le Pack Expérience M proposé en option.

Ces performances sont associées à la boîte automatique M Steptronic avec Drivelogic, de série sur cette version xDrive. La M2 propulsion conserve quant à elle le choix entre cette transmission automatique et une boîte manuelle, privilégiée par les puristes. Dans cette configuration intégrale, le six cylindres en ligne biturbo développe toujours 480 chevaux et 600 Nm de couple, exploités plus efficacement grâce à la motricité accrue.

Des technologies issues du savoir-faire Motorsport

BMW intègre également des solutions techniques dérivées de la compétition, dont le procédé BMW M Ignite, un système de combustion à préchambre breveté visant à optimiser l’efficacité énergétique lors des fortes sollicitations.

Cette nouvelle BMW M2 xDrive est proposée à partir de 90 800 euros hors malus, soit un surcoût d’environ 3 000 euros par rapport à la version propulsion équipée de la boîte M Steptronic. Un écart mesuré au regard du gain en motricité et en performance, qui devrait séduire un public plus large sans trahir l’esprit sportif du coupé compact.