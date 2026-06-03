Audi Q7 : la marque aux anneaux prépare une nouvelle génération du grand SUV

Audi s’apprête à renouveler l’un de ses modèles les plus stratégiques avec l’arrivée prochaine d’une troisième génération du Audi Q7. Véritable pilier de la gamme depuis son lancement en 2005, ce grand SUV premium s’inscrit dans une nouvelle phase de son histoire, près de vingt ans après avoir contribué à populariser les véhicules familiaux haut de gamme.

Un modèle fondateur du segment des grands SUV premium

À son arrivée sur le marché, le Q7 s’est imposé comme une réponse directe à la montée en puissance des SUV de luxe, aux côtés de références telles que le Porsche Cayenne, le Volkswagen Touareg, le Mercedes-Benz ML ou encore le BMW X5. Son positionnement reposait notamment sur sa configuration à sept places, qui en faisait l’un des rares modèles de ce segment à offrir une véritable polyvalence familiale.

Le SUV allemand a également tiré parti de motorisations diesel particulièrement performantes pour l’époque, bénéficiant du savoir-faire d’Audi en matière d’endurance et de technologies de motorisation. Cette combinaison entre habitabilité, confort et efficience lui a permis de s’installer durablement dans le paysage automobile premium.

Une génération actuelle prolongée par des évolutions successives

L’actuelle itération du Q7, introduite en 2015, a été maintenue dans la durée grâce à deux restylages majeurs, en 2019 puis en 2024. Ces mises à jour ont permis de moderniser son design et d’intégrer progressivement des solutions d’électrification, notamment avec l’arrivée de versions hybrides rechargeables. Une évolution nécessaire pour répondre aux nouvelles normes environnementales et prolonger la carrière commerciale du modèle.

Pour cette nouvelle génération, Audi ne devrait pas opérer une bascule immédiate vers une motorisation 100 % électrique. Le futur Q7 devrait conserver une offre thermique et hybride, avec une stratégie différenciée selon les marchés. L’Europe devrait privilégier les variantes électrifiées, tandis que les motorisations essence resteraient proposées en Amérique du Nord, où les grands SUV thermiques conservent une forte attractivité.

Un futur Q9 pour élargir le sommet de gamme

En parallèle de ce renouvellement, la marque aux anneaux travaillerait également sur un modèle encore plus imposant : le Audi Q9. Positionné au-dessus du Q7, ce futur SUV pourrait dépasser les 5,20 mètres et venir renforcer la présence d’Audi sur le segment des très grands SUV premium. Il partagerait une partie de ses technologies et de son architecture intérieure avec le Q7, dans une logique de rationalisation industrielle et de cohérence de gamme.