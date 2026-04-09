Avec la Cupra Raval, Cupra investit un territoire encore peu exploré : celui des citadines électriques à vocation sportive. Une proposition ambitieuse, pensée pour séduire une clientèle plus jeune tout en ravivant l’esprit des petites sportives qui ont marqué l’histoire récente de la marque.

Depuis sa prise d’indépendance vis-à-vis de Seat, Cupra s’est concentrée sur des modèles au positionnement plus premium et plus puissants, laissant de côté le segment des citadines. Pourtant, l’héritage laissé par l’Ibiza Cupra reste bien présent dans l’ADN de la marque. Avec la Raval, cet esprit est réinterprété dans une version 100 % électrique, avec une cible clairement assumée : une nouvelle génération d’automobilistes, plus sensible au design, à la technologie et à l’image.

Une citadine électrique aux ambitions multiples

La Raval repose sur la plateforme MEB+, une évolution de l’architecture électrique du groupe Volkswagen, également destinée à d’autres modèles urbains à venir. L’objectif est clair : proposer une voiture à la fois accessible et capable d’offrir des performances dignes d’une petite sportive. Un équilibre délicat, qui se traduit par une gamme étendue et des choix techniques variés.

Dans sa version d’accès, la Raval développe 116 chevaux et s’appuie sur une batterie de 37,5 kWh, permettant d’envisager environ 300 kilomètres d’autonomie. Une déclinaison intermédiaire de 135 chevaux est également proposée avec des caractéristiques similaires. Ces versions visent avant tout à démocratiser l’accès à la mobilité électrique, avec un tarif de départ fixé sous la barre des 26 000 euros.

Mais la Raval ne se limite pas à une simple citadine électrique abordable. Des versions plus puissantes viennent compléter la gamme, à commencer par une variante de 211 chevaux associée à une batterie de 52 kWh, capable d’atteindre jusqu’à 450 kilomètres d’autonomie. Au sommet, la déclinaison VZ revendique 226 chevaux et des performances de premier plan, avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,8 secondes.

Un design affirmé et une présentation valorisante

Quel que soit le niveau de puissance, la Cupra Raval conserve une identité visuelle forte. Le style se distingue par des lignes tendues, un avant plongeant et des éléments inspirés de l’univers du sport automobile. Le profil musclé et les détails aérodynamiques participent à renforcer cette impression de dynamisme, tandis que le bandeau lumineux arrière accentue visuellement la largeur du véhicule.

Avec ses 4,04 mètres de long, la Raval reste compacte, même si sa hauteur est légèrement supérieure à celle d’une citadine thermique traditionnelle, en raison de l’intégration de la batterie dans le plancher. Certaines versions, notamment la VZ, accentuent encore cette dimension sportive avec des jantes pouvant atteindre 19 pouces et des éléments de carrosserie plus expressifs.

À bord, l’ambiance se veut résolument moderne et immersive. L’instrumentation numérique et l’écran central orienté vers le conducteur témoignent d’une volonté de placer l’expérience utilisateur au cœur du projet. Le système multimédia repose sur Android OS, offrant un accès direct à des applications et à des services connectés, une première pour la marque.

L’habitacle se distingue également par son atmosphère soignée, mêlant éclairages d’ambiance, matériaux valorisants et touches de couleur spécifiques. Les sièges baquets, notamment sur les versions haut de gamme, renforcent la dimension sportive sans sacrifier totalement le confort.

Une polyvalence inattendue sur le segment

Malgré son positionnement dynamique, la Raval n’oublie pas les contraintes du quotidien. Grâce à un empattement de 2,60 mètres, l’espace à bord se montre convaincant pour la catégorie, permettant d’accueillir des passagers arrière dans de bonnes conditions. Le coffre, avec ses 441 litres annoncés, figure même parmi les meilleurs de son segment, un argument non négligeable pour une utilisation polyvalente.

Côté recharge, les performances sont également au rendez-vous. Les versions d’entrée de gamme acceptent une puissance de charge rapide allant jusqu’à 88 kW, tandis que les variantes équipées de la plus grosse batterie peuvent atteindre 130 kW, permettant de passer de 10 à 80 % en un peu plus de 20 minutes dans des conditions optimales.