Devis d’assurance auto en ligne : ce qu’on vous demande et pourquoi

Aujourd’hui, il est possible d’effectuer un devis en ligne pour à peu près tout et n’importe quoi : intervention d’un plombier, mutuelle santé, assurance habitation… Nous allons nous intéresser pour cet article à l’assurance auto dont le devis prend moins de 10 minutes en général. Pourtant, durant la procédure, on vous demandera une liste d’informations précises. Nous allons donc effectuer le point ensemble sur la nature de ces informations et les raisons pour lesquelles les assureurs en ont besoin dans le calcul.

La base : votre profil conducteur

Chaque conducteur est différent et la première chose qu’un assureur souhaite savoir, c’est le niveau de risque que vous représentez. De fait, avec direct assurance devis auto et d’autres devis en ligne, on vous demandera dès les premières étapes :

Votre date de naissance . Rappelons que l’âge est une donnée significative étant donné que les jeunes conducteurs ont tendance à commettre davantage d’accidents. De même, les personnes très âgées sont plus exposées aux accrochages involontaires.

. Rappelons que l’âge est une donnée significative étant donné que les jeunes conducteurs ont tendance à commettre davantage d’accidents. De même, les personnes très âgées sont plus exposées aux accrochages involontaires. La date d’obtention de votre permis . L’expérience a également son importance puisqu’un conducteur qui a déjà conduit depuis plusieurs années va avoir une meilleure maîtrise de son véhicule.

. L’expérience a également son importance puisqu’un conducteur qui a déjà conduit depuis plusieurs années va avoir une meilleure maîtrise de son véhicule. Votre coefficient bonus-malus (si vous avez déjà conduit). Celui-ci varie entre 0,50 et 3,50 et résume votre historique de sinistres. Évidemment, plus le chiffre est élevé et plus vous allez payer cher votre assurance.

(si vous avez déjà conduit). Celui-ci varie entre 0,50 et 3,50 et résume votre historique de sinistres. Évidemment, plus le chiffre est élevé et plus vous allez payer cher votre assurance. Vos antécédents de sinistres et en particulier ceux pour lesquels vous étiez responsable.

Bon à savoir : afin d’éviter tout oubli lors de la saisie des données sur votre profil conducteur, pensez à consulter votre relevé d’informations. Celui-ci peut être obtenu auprès de votre assurance actuelle.

Le véhicule en lui-même : ancienneté, valeur et puissance

Passons maintenant au véhicule qui a évidemment un impact sur la cotisation annuelle. Retenez ici que plus la voiture est récente, puissante et onéreuse et plus le coût de réparation est élevé. Cela se traduit alors par une prime d’assurance plus élevée. C’est pourquoi lors d’un devis en ligne, on vous demandera le modèle exact du véhicule, sa date de première mise en circulation ainsi que sa puissance fiscale (en chevaux fiscaux).

Il est aussi possible que vous soyez amené à indiquer sa valeur actuelle pour calibrer les indemnisations en cas de sinistre total. Là encore, nous vous recommandons d’être précis dans vos déclarations pour que le tarif calculé soit le plus proche possible de la somme que vous allez réellement payer chaque année.

L’usage réel du véhicule

À voiture identique, deux conducteurs peuvent avoir des primes très différentes. Et cela n’est pas forcément lié à leur profil conducteur puisqu’il y a aussi l’usage qu’ils en font qui est pris en compte durant le calcul. Car oui, un artisan qui parcourt 40 000 km par an n’expose pas son véhicule aux mêmes risques qu’un particulier qui roule 5 000 km pour ses loisirs !

C’est la raison pour laquelle vous devrez entrer le kilométrage annuel estimé lors d’un devis en ligne. En outre, il se peut qu’on vous demande le type d’usage (privé ou professionnel) ainsi que le lieu de stationnement (garage fermé ou véhicule garé dans la rue). Encore une fois, nous vous recommandons d’être le plus honnête possible puisque toute fausse déclaration peut entraîner des pénalités.