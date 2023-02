Toyota C-HR : deux nouvelles finitions

Toyota lance deux nouvelles finitions de son SUV hybride, le Toyota C-HR. Découverte des nouveautés qu’elles apportent avec Abcmoteur.

Toyota C-HR Dynamic Ultimate

Cette nouvelle finition de Toyota C-HR Hybrid vient remplacer l’ancienne finition Dynamic. Elle évolue sans augmenter son prix ce qui est plutôt appréciable. Elle reste donc accessible pour 32 500€ et à ce prix elle propose des équipements de série supplémentaires comme les essuie-glaces avant à détecteur de pluie, les radars avant et arrière anticollision, le système d’accès et de démarrage sans clé, le rétroviseur intérieur électrochromatique, les rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement, les sièges avant chauffants (comprenant le réglage lombaire électrique pour le conducteur) et les inserts de calandre et rétroviseurs gris métallisé. Cette nouvelle dotation de série permet une économie d’environ 1500€.

Cette finition Dynamic Ultimate est disponible qu’avec la motorisation hybride 1,8 litre de 122 chevaux.

Toyota C-HR Design Ultimate

La deuxième nouvelle finition est la Design Ultimate qui vient remplacer la Design. Toujours au même prix de 35 200€, elle permet d’obtenir de série des nouveaux équipements comme la carrosserie bi-ton, les sièges avant chauffants (comprenant le réglage lombaire électrique pour le conducteur) et les nouvelles jantes en alliage 18 pouces. Toyota annonce un avantage client de 1200€.

Cette finition Design Ultimate est disponible qu’avec la motorisation hybride 2.0 litres de 184 chevaux.

D’autres évolutions

À présent le sommet de gamme est représenté uniquement pas la finition GR Sport du Toyota C-HR en raison de l’arrêt de la finition Collection. La finition Dynamic Business dédiée aux professionnels reste disponible au catalogue.