Toyota GR Corolla : compacte sauce wasabi

Cette fois-ci c’est officiel, la Toyota GR Corolla qui avait fait l’objet de nombreuses rumeurs est enfin dévoilée par le constructeur. La fiche technique fait déjà rêver !

Une GR Yaris à 5 portes ?

Lorsque l’on regarde les caractéristiques de cette GR Corolla, il y a un ADN de GR Yaris. Et ça ne devrait déplaire à personne car les qualités de la petite GR ne sont plus à prouver.

La GR Corolla reprend le moteur G16E-GTS qui ne fait que 263 chevaux dans sa petite sœur. Ici les ingénieurs nippons l’ont amélioré notamment avec un nouvel ECU, une nouvelle gestion du turbo et d’un nouvel échappement à trois sorties pour le moins osées. Le résultat donne 300 chevaux et 370 nm de couple. Des chiffres plus que canons pour « seulement » 3 cylindres.

En reprenant l’ADN de sa petite sœur, la GR Corolla est donc équipée d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec gestion intelligente (iMT) avec mode « Rev Hang » qui maintient le régime moteur lors des changements de vitesses. Elle est aussi équipée d’une transmission intégrale « intelligente » ou réactive avec différentes répartitions du couple entre l’avant et l’arrière : 60/40, 50/50, 70/30.

Afin de lui assurer une maniabilité et une adhérence encore plus accrue, Toyota a jugé bon de l’équiper d’un différentiel à glissement limité Torsen. La monte de pneus d’origine est des Michelin Pilot Sport 4 comme sa petite sœur GR Yaris.

Réduction de poids

Toyota ne voulait pas réduire les performances de cette GR Corolla avec un poids trop élevé, cela se ressent dans le choix des matériaux. Le constructeur nippon a eu recours à beaucoup d’aluminium notamment pour les portes et le capot moteur. On retrouve également un toit en carbone sur Circuit Edition qui ne doit être vendue que cette année 2023. Cette version limitée ajoute aussi un aileron plus imposant et des entrées d’air supplémentaires. Comme si la version Core était trop sage.

Échappée d’un rallye

Cette GR Corolla transpire le sport. Elle adopte un style qui reprend très franchement celui de la GR Yaris notamment son pare-chocs qui à une calandre de même dessin. Les ailes sont massivement élargies et ont des écopes d’air à l’avant, les bas de caisse retravaillés ont une moulure « GR-FOUR » et le bouclier arrière intégré un diffuseur massif avec 3 sorties d’échappement.

Un style affirmé qui transforme la dynamique Corolla Hybride de base en une voiture semblant prête à s’inscrire en WRC.

Bientôt en Europe ?

Pour l’instant la question reste en suspens. La GR Corolla assemblée à la main dans l’usine Gazoo Racing Toyota de Motomachi au Japon arrivera-t-elle en Europe ? On l’espère. Peut-être que le choix du 3 cylindres dérivé de la GR Yaris permettra une commercialisation sur le vieux continent.

Néanmoins, il semble clair que Toyota navigue à contre-courant, le constructeur qui avait abandonné durant de (trop) nombreuses années son savoir-faire de fabricant de véhicules sportifs développe une gamme très intéressante au moment où bon nombre de marques arrêtent leurs sportives. Ainsi GR Supra, GR Yaris, GR86 et bientôt GR Corolla n’ont pas fini de faire rêver les passionnés du monde entier.