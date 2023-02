Toyota et Suzuki seraient en train de préparer une sportive abordable

Les sportives sont menacées en Europe par les temps qui courent et particulièrement les petites sportives. Cependant les constructeurs japonais semblent être les seuls qui ne sont pas au courant. En effet, Honda a récemment lancé une nouvelle génération de sa Civic Type R, Toyota a deux petites sportives particulièrement intéressantes dans sa gamme, GR86 et GR Yaris tandis que Suzuki continu de proposer une citadine sportive avec la Swift Sport Hybrid. Selon les informations de Best Car, les deux derniers constructeurs cités seraient d’ailleurs en train de mettre en commun leur savoir-faire pour lancer une sportive abordable. Décryptage sur Abcmoteur

Une descente à la Toyota MR ?

Cette nouvelle petite sportive en cours de développement pourrait bien être une descente spirituelle à la Toyota MR, ou MR-2 selon les marchés. On retrouverait donc un coupé de 2 places avec un moteur central arrière. Une architecture qui expliquerait la présentation du concept car Toyota Sport EV présenté en 2021, qui depuis est resté plutôt discret.

Dans ce châssis qui semble intéressant Toyota et Suzuki aurait prévu de placer un moteur 3 cylindres 1,0 litre turbo développant environ 120 chevaux et 200 Nm de couple. Si sur le papier un 3 cylindres ne fait pas rêver, c’est que vous ne connaissez pas celui de la GR Yaris qui est très généreux. C’est aussi une concession à faire pour avoir une voiture abordable et légère.

Un poids plume

Pour assurer du plaisir et des performances à bord d’une voiture avec une si petite motorisation, il faut éviter tout poids superflu. Les journalistes japonais de Best-Car annoncent que cette prochaine sportive ne devrait pas dépasser 1 000 kg. 120 chevaux ,moins de 1 000 kg, on se rapproche de la fiche technique d’une certaine Mazda MX-5 ND. Cette dernière est saluée par la critique lorsqu’il s’agit de plaisir de conduite. Un plaisir authentique apporté par une voiture facile à prendre en main et qu’il faut cravacher pour en exploiter toute la puissance.

Et fun chez Toyota ils savent faire. Il suffit d’aller lire notre essai de la Toyota GR86, sportive actuellement la plus abordable du constructeur, pour s’en rendre compte.

Une sportive vraiment abordable ?

Lorsque l’on découvre cette fiche technique qui croise celle d’une supercar lorsque l’on regarde l’architecture et celle d’une citadine au niveau de son moteur, on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre au niveau de son prix. Les journalistes de Best-Car nous rassurent et annonce cette production Toyota Suzuki à un prix compris entre 2,2 à 2,8 millions de yens soit 15 357€ et 19 545€, ce qui défi toute concurrence. Elle s’échangerait au prix d’une kei-car, de catégorie inférieure. Et à titre de comparaison, une Mazda MX-5 comparable en termes de puissance et de poids s’échange actuellement contre 30 850€.

Si les propos de Best-Car sont fondés, il y a de fortes chances que cette prochaine sportive soit l’affaire du siècle. On espère la voir arriver en France car avec son petit moteur elle pourrait éviter le malus écologique.