Marché automobile : des résultats encourageant pour le mois de février

Alors que le marché automobile avait rencontré des difficultés durant de longs mois en 2021 et 2022, il semble être reparti sur de meilleures bases depuis la fin de l’été dernier. En effet depuis août 2022, les chiffres d’immatriculations de véhicules sont en hausse et le mois de février approche les 10% d’augmentation. On vous détaille cette nouvelle encourageante.

Une hausse proche de 10%

Le marché automobile en France semble sortir la tête de l’eau après avoir été chahuté par la crise de la Covid-19, la pénurie des semi-conducteurs ou encore les perturbations liées à la guerre en Ukraine. En effet, le mois de février 2023 approche les 10% d’augmentation des immatriculations par rapport à février 2022, 9,41% précisément.

Cela se traduit par 126 327 immatriculations en février 2023 contre 115 383 en février 2022. Une hausse de plus de 10 000 véhicules mais à qui a réellement profité cette augmentation des volumes ?

Des différences chez les principaux constructeurs

Le marché automobile se porte mieux dans l’ensemble mais quand on s’intéresse cas par cas aux résultats des constructeurs, on se rend compte que des disparités existent puisque certains restent en diminution tandis que d’autres augmentent.

Ainsi, certains continuent d’être en baisse, c’est le cas du groupe Stellantis qui enregistre une chute des ventes de 3,98% en février 2023 par rapport à février 2022, une chute qui s’explique en raison d’une baisse de régime chez Citroën, Fiat et Jeep tandis que Peugeot, DS, Alfa Romeo, Opel et Maserati sont en hausse. Pour les autres groupes qui voient leur volume d’immatriculations en France baisser, on remarque Suzuki avec 21,91% de diminution et Tesla avec 5,78% de chute. De son côté, BMW reste stable avec un résultat comparable à celui de l’année dernière sur cette période.

Dans la même période, des constructeurs améliorent les ventes. C’est le cas du groupe Renault avec 21,24% de mieux mais aussi de Volkswagen qui voit une augmentation de 21,78%, Toyota avec 25,81% de mieux, Ford avec 9,45% supplémentaires, Nissan s’améliore avec 35,36% ou encore Mitsubishi avec 79,49% de hausse.

Les véhicules les plus vendus en France depuis ce début d’année

De plus en plus de véhicules électrifiés vendus

Le mois de février 2023 confirme qu’une bonne partie des consommateurs français sont séduits par les véhicules électrifiés (véhicules électriques, hydrogènes et hybrides rechargeables). En effet, ils occupent maintenant environ un quart des ventes sur le secteur des véhicules neufs tandis qu’en février 2021 la part occupée était seulement de 13%. Une poussée qui s’explique bien entendu par une offre de véhicules électrifiés toujours plus importante mais aussi par des contraintes qui pèsent sur l’achat d’un véhicule thermique. Malus écologique, malus au poids, zones à faibles émissions ou encore la décision d’interdire les véhicules thermiques d’ici 2035 favorisent l’augmentation des ventes de véhicules électrifiées. De plus, il est important de mettre en relation cette hausse avec celle du prix de l’essence qui encourage les achats de véhicules qui consomment moins de carburant.