Essai Dacia Sandero Eco-G 100 Confort : la Sandero qu’il vous faut

Si la star des Dacia Sandero est sans conteste la version Stepway, il serait dommage de négliger sa déclinaison standard. Essayée en finition Confort qui porte bien son nom, elle bénéficie elle aussi du bloc Eco-G 100 pouvant rouler au GPL. Affiché au même prix que le TCe 90, il permet de profiter d’un prix à la pompe divisé par 2 !

Un succès qui ne se dément pas

Renouvelée à l’automne dernier, la Dacia Sandero continue sur la même lancée que sa devancière. Elle est toujours un succès majeur en s’octroyant la première place des autos vendues aux particuliers sur les 6 premiers mois de 2021. Si la version Stepway est largement plébiscitée par les clients, il sera dommage de délaisser cette déclinaison plus classique. Elle se passe alors de l’accastillage aventurier et bénéfice d’une garde au sol plus basse. Si certains jugeront que la Sandero manque alors de style, la citadine se rattrape par un meilleur confort et une consommation amoindrie.

Question style, cette toute nouvelle Sandero s’éloigne un peu plus du low cost en soignant sa plastique. Elle a droit à un éclairage LED à l’avant, une carrosserie plus travaillée ou encore une largeur accrue pour mieux « l’assoir » sur la route. Dacia parle d’ailleurs de « voiture essentielle » et plus de low cost afin de valoriser davantage son image de marque.

Un habitacle bien pensé

Dans l’habitacle, la simplicité est de mise mais quelques astuces facilitent la vie à bord. On trouve par exemple un support de téléphone intégré. Bien utile, notamment pour profiter de son appli de navigation favorite. Tellement pratique au quotidien qu’on se demande pourquoi plus de constructeur ne le proposent pas sur leurs modèles.

Toutefois, certains possesseurs de smartphone de grande taille pourront éventuellement être gênés par l’emplacement un peu haut du support. La vue vers la route pourra alors être légèrement obstruée.

À ses côtés se trouve l’écran tactile de 8 pouces réactif et facile à prendre en main. Sur les versions de base, cet écran est remplacé par un simple support de téléphone. Le Bluetooth est inclus ainsi que la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. Deux prises USB font aussi partie de la dotation d’origine afin de ne pas se retrouver en panne de batterie.

De la place pour tous le monde

Si les matériaux sont basiques avec bon nombre de plastiques durs, les assemblages sont sérieux et l’ensemble fait robuste. Bien que le noir soit omniprésent, des pièces de tissu et quelques touches couleur chrome (boutons de ventilation, volant, poignées de porte, pourtour du levier de vitesse etc.) viennent rehausser l’ambiance générale. Assis au volant, on profite d’une colonne de direction réglable à la fois en hauteur et en profondeur. Un bon point, bien que l’on aurait apprécié un peu plus d’amplitude dans les réglages.

L’habitabilité est tout ce qu’il y a de plus correct. À l’arrière, l’espace est généreux, que ce soit pour les jambes ou la tête des passagers. Le coffre s’avère appréciable avec 328 litres (8 litres de plus que la génération précédente). Un seuil important est tout de même à signaler et pourra gêner lors de l’embarquement de charges lourdes. La banquette arrière qui se replie selon un classique schéma 2/3-1/3, n’offre pas de plancher plat une fois rabattue.

Le bon plan GPL

Dacia a la bonne idée de proposer ce moteur Eco-G 100 au même prix que le TCe 90. Le 3 cylindres turbo est alors compatible avec le GPL grâce à de légères modifications ainsi qu’au réservoir supplémentaire installé à la place de la roue de secours. Cela permet de bénéficier d’un coût d’usage très raisonnable. En effet, bien que le GPL entraine une surconsommation d’environ 20-25 %, son prix au litre est quasiment divisé par 2 par rapport à celui de l’essence. De quoi faire de sacrées économies à la station !

À l’usage, le passage du Sans-Plomb au GPL se fait au moyen d’un simple bouton proche du volant. Il est toutefois bon de savoir que le démarrage se fait toujours à l’essence, son pouvoir énergétique étant plus important. Il ne faut donc pas rester avec le réservoir de SP95 vide sous peine de ne pas pouvoir redémarrer malgré le plein de GPL effectué !

Le passage d’un carburant à un autre est totalement transparent, bien que le GPL permette de bénéficier d’un couple légèrement supérieur (170 Nm contre 160 Nm). Dans les deux cas, le 3 cylindres 100 ch se montre discret et maitrise bien ses vibrations. La boîte 6 n’est pas très précise mais son maniement est très doux. Son étagement privilégie la consommation avec des rapports longs. Pour les dépassements, il ne faut pas hésiter à tomber une, voire deux vitesses pour bénéficier de bonnes reprises.

La plus confortable des Sandero

Par rapport à une Sandero Stepway, elle profite de son absence de barre de toit pour engendrer moins de bruits aérodynamiques. Cette absence, couplée à une garde au sol plus basse, lui permet d’afficher des consommations bien inférieures à sa sœur en tenue d’aventurière. Certains collègues ont relevé jusqu’à deux litres d’écart sur autoroute à l’avantage de la Sandero Confort !

Le confort est de mise avec un amortissement prévenant associé à des sièges moelleux. Là encore, la différence avec la Stepway est notable. La hauteur moins importante permet de se contenter de barre anti-roulis de plus petit diamètre, au bénéfice de suspensions plus conciliantes. Bien que l’insonorisation n’ait logiquement pas fait l’objet d’autant d’attention que dans une Clio, elle reste tout à fait acceptable pour envisager de longs trajets sans soucis

Tarifs et équipements

La Sandero Eco-G 100 démarre à 11 690 € en finition Essentiel. Elle possède déjà l’indispensable avec : les feux de jour à LED, des enjoliveurs 15 pouces, le Media Control (Streaming audio, 2 HP, Bluetooth avec support téléphone), le siège conducteur et le volant réglables en hauteur, régulateur / limiteur de vitesse, allumage auto des feux, freinage d’urgence effectif entre 30 et 140 km/h.

Il ne manque que la climatisation manuelle, qui est ajoutée sur la finition Confort supérieur que nous ne pouvons que vous recommander. Cette dernière est disponible contre 1 300 € supplémentaires, soit 12 990 €. Pour ce prix elle ajoute donc la climatisation manuelle mais aussi : le réglage en profondeur du volant, les radars de recul, le Media Display (écran 8 », réplication smartphone, 4 HP, 1 support téléphone) les rétroviseurs et les vitres arrière électriques, le capteur de pluie et les enjoliveurs 16 pouces.

La concurrence

À titre de comparaison, une Sandero Stepway débute à 13 090 € (soit 1 400 € de plus) et offre, mis à part un accastillage esthétique spécifique, une climatisation manuelle en finition Essentiel et automatique en Confort.

Enfin, la Clio est hors course car, même si elle offre une finition plus léchée et une meilleure insonorisation, elle ne s’affiche pas en dessous de 19 500 € à motorisation équivalente !

Sans réelle concurrente, la Sandero Confort Eco-G 100 est assurément la bonne affaire de la catégorie. D’autant plus que dans cette déclinaison « standard » elle consomme moins que la variante Stepway, qui se trouve être par ailleurs moins confortable et légèrement plus bruyante.

Merci à Jalil Chaouite pour son aide à la réalisation des photos dynamiques.