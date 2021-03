Dacia casse les prix sur le marché de la voiture électrique, avec la petite citadine Spring. Mais à quel point ?

Dacia avait promis la voiture électrique la moins chère du marché. Mais on se demandait à quel point le spécialiste du low-cost allait casser les prix. On a enfin la réponse, avec la publication des tarifs pour le marché français. La promesse est tenue : la Spring devient la plus abordable des voitures 100 % électrique. Avec le bonus, elle commence à 12.403 € ! C’est un peu plus de 3.000 € de moins que la Renault Twingo Electric.

Dans le détail, la Spring de base (pour les particuliers) est la finition Confort. Elle a en série les feux de jour LED, la climatisation manuelle et la radio Bluetooth avec prise USB. Elle est affichée à 16.990 €. Le bonus est limité à 27 % du prix d’achat, soit 4.587 €. Ce qui donne donc 12.403 €.

Au-dessus, on a la version Confort Plus, avec l’écran tactile 7 pouces, les radars de recul, la caméra de recul, la peinture métallisée et le pack look orange. Elle est à 18.490 €. Le bonus est de 4.992 €, soit un prix bonus déduit de 13.498 €.

Et ces tarifs déjà agressifs peuvent être encore baissés avec la prime à la casse, de 2.500 € pour tous et 5.000 € pour les plus modestes (il faut se débarrasser d’un véhicule essence d’avant 2006 ou d’un véhicule diesel d’avant 2011). Il y a aussi des aides locales dans certaines régions. En cumulant le tout, on peut presque avoir une Spring à 0 € !

La bonne surprise est que ce prix agressif ne s’obtient pas au détriment de l’autonomie. Fait surprenant, la Dacia fait mieux que sa cousine Twingo, avec une autonomie WLTP de 230 km, contre 190 km pour la Renault ! Cette dernière aura en revanche de meilleures performances, grâce à un bloc de 82 ch, alors que celui de la Dacia ne fait que 44 ch. La présentation de la Spring est aussi plus basique.

Les pré-commandes pour les particuliers seront ouvertes le 20 mars. Les livraisons commenceront cet automne.