Kia Niro : élue voiture de l’année par le WWCOTY

Chaque année un jury de femmes se regroupe pour décerner des prix aux meilleures voitures par catégorie. Les lauréates de chaque catégorie se retrouvent dans une finale visant à élire la meilleure voiture de l’année. Cette année celle qui a séduit les femmes du jury est coréenne, la Kia Niro.

Un jury exclusivement féminin

Le WWCOTY signfie Women’s World Car of the Year, ce concours reuni depuis 2009 un jury de 63 femmes venant de 43 pays différents. Toutes expertes dans l’automobile, elles sont parmi les plus qualifiées pour juger de la qualité d’une voiture. Pour réussir à déterminer qu’elle est la meilleure voiture de l’année, les femmes du WWCOTY prennent en considération le style, l’habitabilité ou encore le plaisir à son volant.

La Kia Niro élue voiture de l’année

Cette année la lauréate est coréenne puisqu’il s’agit de la Kia Niro. En effet le SUV de la marque asiatique a séduit le jury avec ses motorisations diverses, son habitabilité, ses performances ou encore son rapport qualité prix. Cette distinction était disputée puisqu’il rencontrait d’autres véhicules comme le Jeep Avenger, la Citroën C5-X, l’Audi RS 3, le Nissan X-Trail, le Ford Ranger