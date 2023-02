Nissan X-Trail : élu « Meilleur Grand SUV 2023 » par le WWCOTY

Abcmoteur vous en parlait déjà la semaine dernière, le WWCOTY décerne ses prix pour l’année 2023. Dans la catégorie « Meilleur Grand SUV 2023 » c’est le Nissan X-Trail qui est décoré.

Un jury composé de femmes uniquement

Dans le monde automobile les femmes sont encore rares mais pas au sein du WWCOTY (Women’s World Car of the Year). En effet, cette organisation est uniquement féminine avec un jury de 63 dames venues de 45 pays différents. Ce panel a choisi le Nissan X-Trail comme « Meilleur Grand SUV 2023 », cela lui permet maintenant de concourir pour le plus prestigieux prix qui regroupe toutes les catégories de voitures. Il y rencontra le Jeep Avenger qui a été élu « meilleur SUV familial 2023 » ou encore l’Audi RS 3 qui a obtenu le titre de « Voiture la plus performante de l’année ».

Un SUV électrique mais pas que

Le Nissan X-Trail est intéressant par son offre. Il propose le fonctionnement d’un véhicule électrique sans l’inconvénient de la charge. En effet, il n’est pas possible de le brancher. La batterie de 2,1 kWh se recharge durant les phases de décélération lui permettant quelques kilomètres en tout électrique. Ensuite, le moteur essence démarre pour générer de l’électricité, il n’est pas voué à entraîner les roues mais seulement à recharger la batterie et à fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement du moteur e-Power de 150 kW.

Ce SUV 5 ou 7 places permet donc l’avantage d’un véhicule électrique comme l’instantanéité de la puissance sans son principal inconvénient, la charge de la batterie. De plus, il peut se contenter d’une petite batterie, véritablement écologique car elle ne pille pas les ressources minières de la terre. Une proposition avantageuse disponible à partir de 42 700€