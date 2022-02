Ford Ranger Raptor: Du muscle !

Déjà essayé à deux reprises sur ABCmoteur, le Ford Ranger Raptor est un pick-up unique en avec un châssis pensé pour une conduite sportive hors des sentiers battus. Il était capable de franchissements impressionnants mais aussi de quitter le sol lors de sauts parfois engagés. Néanmoins, ce pick-up avait comme principale critique son manque de caractère moteur à cause d’une 2 litres diesel EcoBlue de 213 chevaux. Ford lancera sur la nouvelle génération de Ranger une version Raptor qui sera plus musclée !

Exit le 4 cylindres diesel

C’est certainement ici le principal changement de ce nouveau Ford Ranger Raptor, il adoptera un V6 3 litres bi turbo de 288 chevaux et 491 nm. Un joli gain de puissance et certainement de caractère. La boîte de vitesses restera toujours automatique et à 10 rapports.

Ce moteur devrait avoir une sonorité plus agressive et devrait mieux coller à la plastique toujours plus impressionnante de ce Raptor. 4 différentes sonorités seront proposées selon les modes :

Quiet (Silencieux) : privilégie le silence pour maintenir des relations cordiales avec le voisinage.

(Silencieux) : privilégie le silence pour maintenir des relations cordiales avec le voisinage. Normal : destiné à un usage quotidien, ce profil offre un son d’échappement plus prononcé tout en restant suffisamment modéré pour une utilisation dans la rue.

: destiné à un usage quotidien, ce profil offre un son d’échappement plus prononcé tout en restant suffisamment modéré pour une utilisation dans la rue. Sport : offre un son plus forte et une tonalité plus agressive

: offre un son plus forte et une tonalité plus agressive Baja : Destiné à une utilisation hors route uniquement. Ce profil d’échappement est le plus agressif en volume et en note.

Nouvelle suspension

De nouveaux bras en aluminium prennent place sous ce Ford Ranger Raptor, cette suspension propose de longs débattements et un système Watt’s Link à l’arrière pour offrir plus de contrôle à haute vitesse. Les amortisseurs sont toujours des FOX, ils sont de 2,5 pouces de diamètre et sont plus gros que sur l’actuel Ford Ranger Raptor. Ces FOX Live Valve sont remplis d’une huile infusée de Teflon qui permet de réduire la friction de 50%. L’objectif de ce nouveau montage est d’améliorer encore les performances hors route et de le rendre plus polyvalent.

Nouveau système de contrôle tout-terrain

Ce nouveau Ranger Raptor adopte un système e-AWD, une nouvelle boîte de transfert à deux vitesses et un blocage de différentiel à l’avant et à l’arrière.

7 modes de conduites permettent d’adapter ce Ranger Raptor à différentes situations. Ces modes jouent sur la réponse du moteur, la transmission, l’étalonnage de l’ABS, aux commandes de traction et de stabilité, l’actionnement des soupapes d’échappement, ainsi que la direction et à la réponse de l’accélérateur.

Normal : confort et l’économie de carburant

: confort et l’économie de carburant Sport : réactif pour une conduite sportive sur route

: réactif pour une conduite sportive sur route Slippery (Glissant) : plus sécurisant sur des surfaces glissantes ou inégales

(Glissant) : plus sécurisant sur des surfaces glissantes ou inégales Rock crawl (Rocailleux) : contrôle optimal en conduite à très basse vitesse sur des terrains extrêmement rocheux et accidentés

(Rocailleux) : contrôle optimal en conduite à très basse vitesse sur des terrains extrêmement rocheux et accidentés Sand/Sable : optimise les changements de vitesse et la puissance délivrée pour progresser sur le sable et la neige

: optimise les changements de vitesse et la puissance délivrée pour progresser sur le sable et la neige Mud/Ruts (Boue) : une adhérence maximale lors des sauts et le maintien de l’élan sur les surfaces meubles

(Boue) : une adhérence maximale lors des sauts et le maintien de l’élan sur les surfaces meubles Baja : engage tous les systèmes au maximum pour des performances optimales hors route à grande vitesse.

Cette version rejoint les autres versions Raptor chez Ford avec le Bronco et le F-150. Cette nouvelle génération du plus performant des pick-up européens sera commercialisée à partir de fin 2022. Nous espérons que ce millésime disposera toujours de l’homologation en camion plateau afin de l’exonérer du malus écologique.