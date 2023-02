Le WWCOTY dévoile ses classements par catégorie, ses distinctions sont particulières car elles sont décernées par un panel de femmes. Des femmes qui ont choisi l’Audi RS 3 comme « Voiture la plus performante de l’année ». Tout ce qu’il faut savoir sur Abcmoteur.

Un jury exclusivement féminin

La particularité du WWCOTY (Women’s World Car of the Year) est que le jury est composé exclusivement de femmes. En effet, ce n’est pas moins de 63 dames venues de 45 pays différents qui ont élu l’Audi RS 3 « Voiture la plus performante de l’année ». Une première place qui lui permet de concourir dans la catégorie le plus prestigieuse du WWCOTY pour laquelle le classement sera publié le 8 mars prochain, date de la journée de la femme. Pour cette compétition, l’Audi RS 3 va rencontrer le Jeep Avenger qui a été élu « meilleur SUV familial 2023 ».

Une compacte TRÈS performante

Cette Audi RS 3 à réussir à convaincre le jury selon des critères de sélection bien précis : la sécurité, la conduite, le confort, la technologie, le design, l’efficacité, l’impact sur l’environnement et le rapport qualité prix. Une sportive hyperpolyvalente, selon Sébastian Grams, directeur général d’Audi Sport GmbH, la RS 3 permet de proposer « des voitures de sport haut de gamme adaptées à un usage quotidien et tout aussi passionnantes à conduire sur les routes publiques et les circuits ».

Et il faut avouer qu’il est difficile de ne pas être convaincu par l’actuelle génération d’Audi RS 3. Son moteur 5 cylindres 2,5 TFSI développe la puissance important de 400 chevaux et un couple de 500 Nm disponible dès 2 250 tours par minute. Cela lui permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et d’atteindre la vitesse maximale de 290 km/h. Des performances équivalentes à une supercar d’une dizaine d’années mais dans le confort d’une compacte premium. De plus la sonorité envoûtante du moteur 5 cylindres vous transporte dans les années 80 à l’Audi Quattro S1 de Walter Rohl ou Michele Mouton. Pour en apprendre plus sur l’Audi RS 3, on vous conseille d’aller lire notre essai sur les routes du Mont Ventoux.