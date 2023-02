Jeep Avenger : élu « meilleur SUV familial 2023 » par un panel de femmes

Le Jeep Avenger est le SUV compact de la marque américaine. Avec sa motorisation électrique et son prix abordable il a de quoi séduire. Ces atouts sont aujourd’hui récompensés par le WWCOTY qui lui a décerné le titre de « meilleur SUV familial 2023 ». Abcmoteur vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur cette distinction qui fait honneur au modèle.

Un panel exclusivement composé de femmes

La particularité du WWCOTY (Women’s World Car of the Year) est que le jury est composé exclusivement de femmes. En effet, ce n’est pas moins de 63 dames venues de 45 pays différents qui ont élu le Jeep Avenger « meilleur SUV familial 2023 ». Une distinction qui n’était pas sans concurrence puisqu’il l’obtient face à 12 autres prétendants. Une première place qui lui permet de concourir dans la catégorie le plus prestigieuse du WWCOTY pour laquelle le classement sera publié le 8 mars prochain, date de la journée de la femme.

Le Jeep Avenger est une voiture de femmes ?

Calmons tout de suite les mauvaises langues, ce jury 100% féminin est tout à fait légitime pour juger des qualités des véhicules qui sont sélectionnés. Effectivement, il s’agit uniquement d’expertes automobiles ou de journalistes spécialisées dans le domaine, elles sont donc aussi compétentes que les professionnels de l’automobile masculins. Ce qui ne fait donc pas du Jeep Avenger une voiture de femme.

Pour qu’il puisse obtenir le premier prix de sa catégorie le SUV compact électrique de la marque américaine a été jugée sur différents points comme la sécurité, la qualité, le prix, la conception, la facilité de conduite, les avantages et l’empreinte environnementale. C’est l’ensemble de ces points d’analyse qui ont fait de lui le « meilleur SUV familial 2023 » selon le WWCOTY. Les femmes du jury ont apprécié « son design réussi, son excellente capacité tous chemins » mais aussi sa faible empreinte environnementale car il n’utilise pas d’énergie fossile.

SUV compact électrique

Il faut dire que le Jeep Avenger a des atouts pour convaincre, on peut premièrement remarquer son style affirmé comme baroudeur et qui reprend les codes qui font le succès de la marque. De plus, la motorisation électrique qui développe une puissance de 156 chevaux et 250 Nm de couple est couplée à une batterie de 54 kWh, cela lui permet une autonomie maximale de 400 km dans le cycle WLTP et jusqu’à 550 km en usage urbain. Ce SUV BEV de moins de 4 mètres avait déjà réussi à obtenir le titre de « Voiture Européenne de l’Année 2023 », une distinction qui prouve ses qualités. Des qualités qui lui ont permis de remplir son carnet de commandes, déjà 12 000 exemplaires ont trouvé un acheteur depuis le 1 er décembre 2022.

Enfin lorsque l’on s’intéresse aux tarifs du Jeep Avenger, on se rend compte qu’ils sont parmi les plus accessibles du marché pour un véhicule électrique. Son entrée de gamme est accessible à partir de 36 500€ mais seulement 31 500€ après déduction du bonus écologique et même 29 500€ pour les personnes qui peuvent recevoir le bonus écologique de 7 000€. En ce qui concerne les locations avec option d’achat, il est possible d’obtenir le Jeep Avenger à moins 200€ par mois. Une mensualité plutôt faible qui lui permet un beau succès.