Toyota GR86 : dans la lignée de ses aînées 

La Toyota GR86 se fait attendre en Europe, déjà distribuée au Japon et sur le continent américain, la petite sportive japonaise propulsion arrive courant 2022 dans les concessions européennes. Toyota continue de nous faire saliver et cela passe aussi par les spots publicitaires des autres contrées.

3 générations réunies autour du 86

Les coupés sportifs chez Toyota font partie intégrante de l’histoire du constructeur, tout a débuté avec la 2000 GT suivie dans les années 70 de la Corolla puis la Corolla Supra qui était la version 6 cylindres de la Corolla. Dans les années 80, Corolla et Supra se séparent pour devenir deux coupés sportifs distincts. La Supra avec un 6 cylindres atmosphérique et turbo qui connaît aujourd’hui un véritable engouement et la Corolla qui reste avec un 4 cylindres atmosphérique qui est elle aussi devenue mythique avec l’AE86.

L‘AE86 ne s’est pas appelé Corolla partout dans le monde et on a plutôt l’habitude de la connaître sous le nom de Levin et surtout de Trueno. Cette dernière est la star de l’animé japonais Initial D qui a très grandement contribué à la réputation du 86 chez Toyota. De plus cette génération AE86 est à l’origine du drift, technique de pilotage aujourd’hui mondialement connu qui a commencé son essor avec Keiichi Tsuchiya dans sa 86.

Si son moteur 1,6 litre, 4AGE est mondialement connu, il n’est pas un monstre de puissance puisqu’il développe seulement 124 chevaux transmis aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte 5 vitesses. Le point fort de cette AE86 était sa légèreté et sa propulsion, la rendant fun malgré sa puissance inférieure aux GTI européennes de l’époque. Assurément la génération ancrée dans la pop culture.

La GT86 est la renaissance du chiffre chez Toyota, la formule reste la même avec un petit coupé équipé d’un moteur 4 cylindres atmosphérique 2 litres mais cette fois-ci à plat, du fait de son developpement partagé avec Subaru. Il délivre 200 chevaux, ce qui lui a valu la critique d’être poussive mais en restant encore légère, elle est une véritable école de la propulsion.

Enfin la GR86 semble être l’aboutissement de la série, elle reprend la même architecture mais sa cylindrée augmente pour atteindre 2,4 litres et la puissance passe à 234 chevaux et 250nm tout en gardant une boîte mécanique.

Un tandem de drift

Le meilleur moyen de rendre hommage à ces générations de sportives et d’ancrer la nouvelle venue avec cette réputation est de le faire glisser ensemble. Toutes sont connues pour être amusante à faire déraper, Toyota le sait et en joue dans ses spots publicitaires. Il y a quelques semaines, Toyota avait directement convoqué Takumi Fujiwara, le héro d’Initial D au volant de son AE86 et Keiichi Tsuchiya dans la nouvelle GR86 pour une publicité sous forme d’animé japonais.

Cette fois-ci Toyota a placé les 3 générations dans ce spot où les 3 voitures driftent ensemble dans un tandem portières contre portières. Une vidéo de 30 secondes qui donne fortement envie de prendre le volant d’une GR86 ou d’une des autres générations selon vos gouts.