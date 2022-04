Toyota GR Supra : la boîte manuelle, c’est validé !

La Toyota Supra est un des mythes venant du pays du soleil levant. La génération A90 lancée en 2019 est étroitement dérivée de la BMW Z4 reprenant son moteur et sa boîte automatique ZF à 8 rapports. Mais des rumeurs planaient depuis son lancement sur une hypothétique version en boîte mécanique, Toyota vient de le confirmer via un cliché évocateur.

Histoire de passion

Toyota souhaite rapprocher la GR Supra de » l’ADN GAZOO Racing » par l’adjonction d’une boîte mécanique dans la gamme Supra. Les puristes doivent s’en réjouir car cela la rapproche un peu plus de la génération A80 qui était appréciée outre son moteur le 2JZ-GTE pour une boîte mécanique 6 rapports Getrag.

De plus, on apprend que le châssis et les aides à la conduite de la GR Supra seraient retravaillés pour être améliorés.

Exclusivité

Le constructeur annonce que cette boîte de vitesses est toute nouvelle et sur mesure pour la GR Supra. Elle devrait être implantée en premier lieu sur le 6 cylindres 3,0 litres turbo développant 340 chevaux mais on peut envisager un levier manuel arriver sur la version 4 cylindres 2,0 litres turbo. Ainsi la combinaison 6 cylindres et boîte mécanique serait exclusive à la GR Supra car sa cousine germanique, la Z4 ne propose pas cette association avec le 6 cylindres.

Actuellement Toyota fait plaisir aux passionnés de mécaniques sportives, cette annonce vient en supplément de la nouvelle GR Corolla, de l’arrivé imminente de la GR86.