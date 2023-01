Caroll Shelby Centennial Edition Mustang : elle célebre le fondateur de la marque

Shelby American est le préparateur américain célèbre pour ses AC Cobra, ses Shelby Daytona mais encore pour la Ford GT40 qui fut développée par les équipes de Caroll Shelby dans le but de gagner les 24 heures du Mans. Un homme légendaire dans le milieu automobile, certains propriétaires de Mustang ont pu s’offrir un morceau de la légende avec les préparations Shelby sur les Ford Mustang. En 2023 Caroll Shelby aurait eu 100 ans, le préparateur lance alors une série spéciale pour honorer la mémoire de son fondateur. Découverte de celle-ci sur Abcmoteur.

Une puissance de Shelby GT500

Pour cette Mustang Shelby Centennial Edition, les équipes du préparateur ont utilisé une base de Ford Mustang GT au V8 de 5,0 litres. Si la Mustang de série développe 450 chevaux, ce n’est pas assez pour Shelby. Le moteur passe à 5,2 litres avec un compresseur pour suralimenter en air ce V8. Résultat, il développe plus de 750 chevaux soit la puissance d’une Mustang Shelby GT500 ce qui est assez pour fumer les pneus arrière. Elle est disponible avec la boîte à double embrayage ou la boîte mécanique, la mémoire de Caroll Shelby est parfaitement honorée avec cette fiche technique.

Un style agressif

Pour cette série spéciale, Shelby a développé un kit carrosserie spécifique permettant de la distinguer d’une GT500. La calandre et l’aileron sont spécifiques mais on retrouve aussi un logo dédié avec le visage de Caroll Shelby et l’inscription Centennial. Les jantes en aluminium forgé sont de 20 pouces et ont des pneus Michelin Pilot Sport 4S. Vous voulez en profiter cheveux au vent ? Pas de soucis, elle est disponible dans la carrosserie Fastback mais aussi en cabriolet. Enfin, toutes les couleurs du catalogue Ford pour la Mustang sont disponibles.

L’habitacle obtient une sellerie en cuir exclusive et d’un levier de vitesses blanc mais aussi des éléments distinctifs rappelant le fondateur. Enfin pour faire comme Caroll Shelby, un chapeau Stetson est fourni mais aussi un livre mémoire de Caroll Shelby.

100 exemplaires ?

Shelby annonce que cette version Centennial de la Mustang sera limitée à seulement 100 exemplaires aux Etats-Unis. Connaissant la passion pour le préparateur outre-Atlantique, il n’y a pas de doute concernant la rapidité des ventes. Chez-lui annonce aussi que certains exemplaires seront réservés à l’export vers d’autres marchés sans toutefois en préciser le nombre. La distribution va cependant rester très confidentielle.