Ford Mustang : born to be alive

La Ford Mustang est une icône de l’automobile. Une icône de son pays si importante que le drapeau américain pourrait lui réserver une étoile de son drapeau parmi celles des Etats. Ford renouvelle à présent la Mustang pour une septième génération qui garde l’une de ses caractéristiques principales. Découverte de la nouvelle génération de la pony car sur Abcmoteur.

Moderniser sans chambouler

Le style de la Mustang est emblématique. Ce qui rend toute modification difficile car le bureau de style du constructeur doit être créatif pour garder l’icône tout en la modernisant. Cette septième génération y parvient en préservant une calandre où trône le mustang. Cette nouvelle calandre est marquée par une grille qui se divise en 3 sections. Les phares LED ont une signature à 3 traits qui assure un côté « méchant » et sauvage à la Mustang.

L’arrière est aussi sportif mais ne rompt pas avec la précédente génération. Les feux sont toujours en 3 blocs et la poupe intègre un becquet sur lequel la version GT ajoute un aileron. La voiture repose de série sur des jantes de 17 pouces et elles peuvent aller à 20 pouces en option.

V8

S’il y’a bien un autre emblème que son cheval qui caractérise la Mustang, c’est son V8. Un V8 que Ford conserve et améliore. En effet le V8 5,0 litres Coyote reste atmosphérique. Ford présente ce moteur comme le « moteur atmosphérique le plus puissant de l’histoire de la Mustang GT ». Vraisemblablement ce V8 devrait avoir environ 500 chevaux. Le constructeur de Detroit n’a pas encore officialisé la puissance de ce V8. Toutefois, on sait déjà que la Mustang reste au choix en boîte mécanique à 6 rapports ou doté d’une boîte automatique à 10 vitesses.

Le moteur 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost est renouvelé pour cette génération. Sa puissance n’est elle aussi pas annoncée.

Les nouveautés mécaniques ne sont pas grandioses mais pourquoi changer un duo qui plaît ? L’une des nouveautés est la Remote Rev. Le propriétaire peut démarrer à distance sa Mustang en appuyant sur le bouton de sa clé. Une fonctionnalité déjà remarquée chez Dodge et qui est parfaite pour laisser chauffer son véhicule le temps de finir son café.

Au chapitre de la conduite, on retrouve encore 5 modes de conduite (Normal, Sport, Wet, Drag et Piste, et Individual). Et au chapitre du fun, on remarque le Performance Electronic Parking Brake. Selon ses concepteurs, ce frein à main électronique permet de faire des dérives aussi amusantes qu’avec un frein à main classique.

Habitacle 2.0

Le bon en modernité se ressent dans l’habitacle où les écrans prennent à présent une place importante. On y retrouve un combiné d’instruments numérique d’une largeur de 12,4 pouces et un écran d’infodivertissement de 13,2 pouces. Le combiné d’instruments à la particularité d’être doté du Unreal Engine, ce moteur graphique 3D est celui qui est utilisé dans l’industrie du jeu vidéo pour les productions les plus modernes. Ce qui assure à la Ford Mustang des graphismes de qualité.

De son côté le système d’infodivertissement est le Sync 4 qui est doté du système Ford Power-Up qui permet de l’actualiser en permanence. Il intègre maintenant les commandes de la climatisation et remplace les boutons physiques de la radio. Une radio qui est diffusée sur un système audio Bang and Olufsen.

Ford Mustang Dark Label

À peine dévoilée la Ford Mustang de nouvelle génération se dote d’une version plus sportive destinée à faire des chronos sur circuit. Le style devient méchant avec une calandre et des optiques à fonds noirs. Le pare-chocs obtient des crocs et l’arrière reçoit un aileron et un diffuseur. Cette Mustang se remarque et se rapproche des productions de Shelby American. Enfin elle est reconnaissable à la peinture métallisée Blue Ember.

Le V8 Coyote est encore amélioré sous le capot de cette version sulfureuse. Il est doté de nouveaux arbres à came, d’une admission double corps de papillons. Afin d’avoir une version vraiment sauvage, Ford propose une boîte mécanique qui compte 6 vitesses. Pour les plus sages une boîte automatique à 10 rapports est aussi disponible.

Enfin, si les clients veulent monter sur le maximum de vibreurs, Ford propose un Pack Performance nommé Track Sprint. Il comprend un différentiel mécanique à glissement limité Torsen mais aussi des réglages châssis spécifiques avec des pneus Pirelli P Zero PZ4, des barres antiroulis plus grosses, des nouveaux amortisseurs avant et des freins avant Brembo. De plus, le véhicule est adapté aux fortes températures de fonctionnement en raison d’un radiateur d’huile moteur spécifique, d’un radiateur d’huile de transmission automatique, d’un radiateur de pont arrière, d’un radiateur moteur plus léger et des ventilateurs plus performants.

Bientôt en France ?

On espère que cette Ford Mustang traverse l’Atlantique mais avec la nouvelle norme Euro 7, il y a peu de chance de la voir en l’état. Si la 6 ème génération fut commercialisée en France c’était au prix d’un important malus écologique. Ford nous réserve peut-être une version hybride de la Mustang adaptée aux exigences parfois chimériques de l’Union Européenne. Pour l’instant Ford France évoque fin 2023, à suivre.