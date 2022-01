Toyota Yaris GRMN: une version encore plus radicale !

Présentée en fin 2020, la Toyota Yaris GR est certainement la meilleure sportive actuelle. Alors quand Toyota dévoile au salon de Tokyo une version encore plus affûtée et agressive on ne peut qu’être enthousiasmé.

Sous le capot pas de grand changement, elle garde toujours son 3 cylindres plein de ressources, 272 chevaux et 390nm. Des chiffres plus élevés qu’en Europe vous comprendrez plus tard pourquoi.

Cette nouvelle Yaris GRMN a cependant droit à des rapports de boîte raccourcis pour la rendre encore plus nerveuse et le différentiel auto bloquant est nouveau ! Les trains roulants ont tous été élargis de 10mn et la voiture a été abaisse de 10mn. Abaisser son centre de graviter, élargir les voies et raccourcir la boîte, des améliorations qui sont souvent faites par les préparateurs toujours en quête de performance, cette fois-ci, c’est fait par Toyota !

En plus de ce traitement déjà judicieux, la Yaris GRMN reçoit:

Amortisseurs Bilstein

Jantes BBS 18 pouces spécifiques et sur mesure avec une monte de pneus semi-slick haut de gamme (Yokohama Advan A052)

Baquets Recaro Pole Position

Suppression de la banquette arrière

Arceau de sécurité à l’arrière

Barres stabilisatrices

545 points de soudure supplémentaires pour rigidifier la caisse

Capot en carbone

Spoiler arrière en carbone

Grâce à ces éléments la voiture perd 20kg, vous nous direz « seulement ? ! ». Oui c’est peu au regard du nombre d’éléments supprimés et allégés mais selon nous Toyota n’a pas regardé uniquement la fiche technique et le poids qui sortirait sur celle-ci mais aussi la rigidité de la caisse. Avoir un chassis rigide est très important sur une voiture de sport. D’où l’installation d’un arceau et de nouveaux points de soudure.

Les tarifs japonais de la Toyota GRMN Yaris débutent à 7 317 000 yens soit 56 000 € et passe à 8 467 000 yens (65 000 €) pour le pack Circuit et à 8 378 764 yens (64 000 €) pour le pack Rallye.

Toyota organise une loterie pour distribuer les 500 exemplaires de cette Yaris GRMN très limitée et fort malheureusement réservée au Japon, encore une fois… Ce qui explique la puissance plus élevée qu’en Europe, dans nos contrées la sportive est bridé (sans mauvais jeu de mots) afin de répondre à des normes pollution. Nous n’avons nul doute que Toyota n’aura pas de difficultés pour distribuer immédiatement les exemplaires de ce traitement spécifique qui nous donne envie de prendre un billet pour le Japon et de s’installer derrière le volant.