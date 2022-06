Peugeot dévoile la toute nouvelle 408 !

Avec la 408, Peugeot se lance sur le marché des SUV coupé sans le dire. En effet, la marque au lion met en avant son style agressif, sa hauteur très basse et un comportement routier promis de premier ordre pour se distinguer de la catégorie des SUV et rattacher la 408 aux coupés.

La voilà enfin, la nouvelle 408 ! A mi-chemin entre 308 et 3008 pour le gabarit, la 408 lorgne du côté de la 508 concernant sa ligne élancée. Dans sa communication, la marque au lion veut davantage la situer comme la version coupé de la 308 que son pendant SUV, comme le laisse deviner l’absence de double 0 dans son patronyme.

Avec cette nouvelle 408, Peugeot souhaite attirer de nouveaux clients venant des breaks du segment C (308, Mégane) voulant plus de design mais pas moins d’espace. Elle compte aussi séduire celles et ceux lassés de l’omniprésence des SUV avec une proposition au style nettement plus agressif et racé.

Un style agressif

Si Peugeot ne veut pas la qualifier de SUV, cette 408 en reprend pourtant certains signes distinctifs : la garde au sol est plus imposante que sur une berline traditionnelle et les protections plastique sont omniprésentes tout autour de la carrosserie. Il est ainsi impossible de manquer l’imposant pare-chocs arrière qui ne plaira pas à tout le monde.

Les designers de la marque indiquent que cette pièce permet, outre le fait de renforcer l’aspect robuste de la 408, de dynamiser l’arrière en faisant visuellement deviner une forme de flèche. Celle-ci, visible de profil, a pour objectif d’empêcher un arrière trop massif et trop tombant.

La partie arrière est justement celle qui a fait l’objet de toutes les attentions. La chute de toit marquée lui donne une silhouette de fastback et l’éloigne de l’univers des SUV avec une hauteur qui culmine à seulement 1,48 m. L’effet effilé de la 408 est encore accentué par l’impressionnante prolongation de la vitre de custode.

Afin de ne pas empiéter sur la garde au toit, la chute du pavillon démarre après la tête des passagers. De même, un important travail a été effectué sur le haut du hayon. Les charnières du coffre ont été reculées afin de dégager de la place. De plus, leur forme en triangle a été dictée par l’aérodynamisme. Elles guident l’air vers le centre du becquet, endroit le plus efficace, afin de réduire la traînée.

A l’avant, on remarque que le dessin de la calandre, assez similaire à celui de la 308, se dilue sous les optiques très effilées. Une idée déjà vue sur les 3008 et 5008 restylés.

Le bouclier avant est marqué par d’imposants patchs noirs. Ils ont pour but d’apporter un sentiment de robustesse, mais aussi de faire davantage ressortir les crocs de LED venant mordre dedans. On remarque aussi que les plis de carrosserie sur les flancs s’inspirent de ceux du 2008.

Un important travail a été effectué sur les nouvelles jantes de 20 pouces. Elles se distinguent nettement de toutes celles de la production actuelle en produisant un design carré dans le rond de la roue.

Un air de déjà-vu à l’intérieur

Dans l’habitacle, la planche de bord est reprise de la 308. Pour la petite histoire, la 408 était prévue dès la début du projet 308 et la planche de bord a été dessinée en premier lieu pour le SUV coupé.

La ligne de caisse haute suscite un sentiment de cocon, ou d’enfermement pour ceux préférant les habitacles plus vitrés. Une fois installé sur la banquette arrière, si les pieds auront du mal à se glisser sous les sièges avant, la place aux jambes conséquente permettra d’oublier ce détail.

Un équipement haut de gamme

Sous le capot, on retrouvera sans surprise, l’hybride rechargeable dans ses déclinaisons 180 et 225 ch. Afin d’abaisser le ticket d’entrée, le Puretech 130 ch, uniquement associé à la boîte de vitesses automatique EAT8, sera aussi présent. Peugeot promet un comportement routier de premier ordre afin de se différencier des SUV. On ne manquera pas de la vérifier lors des premiers essais !

Côté dotation, la 408 se veut haut de gamme comme en témoignent les équipements dont elle pourra disposer : sièges chauffants et massants, volant chauffant, vision de nuit, éclairage Matrix LED, Hi-Fi haut de gamme signée Focal…

Une concurrence rare

Question concurrence, la 408 est un produit à part sur le marché avec une ligne le rapprochant des SUV coupé mais une hauteur bien inférieure à ces derniers. Toutefois, la comparaison avec le Renault Arkana paraît inévitable. Par rapport au modèle au losange, la 408 est 12 cm plus longue (4,69 m contre 4,57 m) mais 9 cm plus basse (1, 48 m contre 1, 57 m). Sa plus grande taille lui permet un empattement plus imposant de 2,79 m (2,72 m pour l’Arkana).

Le positionnement du modèle Peugeot se veut aussi plus haut de gamme. Bien que l’on ne connaisse pas encore les tarifs, ceux-ci devraient plus haut perchés que ceux de l’Arkana. Cela sera d’autant plus vrai sur les versions hybrides rechargeables, indisponibles sur le Renault (qui dispose d’une moins onéreuse version hybride simple).

Sa commercialisation est prévue pour janvier 2023 alors que sa production sera assurée par l’usine de Mulhouse.