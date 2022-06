Peugeot 408 : le bout de son nez

La Peugeot 408 est une nouveauté sur le marché européenne plusieurs années après la disparition de la 407. Cependant, ne vous attendez pas une berline, bien que Peugeot utilise ce chiffre pour une déclinaison tri corps de la 308 en Chine, notre 408 devrait être un SUV coupé.

De nouveaux clichés

La présentation officielle de cette nouvelle Peugeot est fixée au 22 juin, Abcmoteur sera au rendez-vous. Cependant une semaine avant l’événement, Peugeot dévoile un cliché du capot du nouveau modèle attendu.

Bien que le véhicule soit encore camouflé, il est possible de distinguer une face avant proche des actuelles productions de la marque au lion. On pense notamment à la dernière 308 dont ce 408 devrait partager certains éléments mais sous la forme d’un SUV coupé.

Enfin, le capot n’est pas le seul angle de vu présenté pour patienter. Peugeot dévoile également un 3/4 arrière confirmant qu’il s’agit bien d’un SUV Coupé, une nouveauté dans la gamme du lion.

Des heures d’essais

De plus, le constructeur indique que la 408 a subi au total 1 100 000 de KM d’essai avant d’obtenir un produit fini. Des essais dans tous les types de bitumes et de revêtement plus ou moins en bon état.