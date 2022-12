Nio ES8 : le grand SUV se dévoile plus tot que prévu

Alors que le constructeur chinois Nio présente de bons résultats avec plus de 300 000 véhicules vendus en seulement 4 ans d’existence, la marque doit présenter 2 nouveautés lors des Nio Days le 24 décembre prochain. Cependant, des photos du futur ES8 sont déjà publiées. On vous dit tout ce que l’on sait déjà du Nio ES8 à quelques jours de sa présentation officielle.

Un cadeau de Noël en avance ?

On pourrait qualifier cette fuite d’un cadeau de Noël en avance si c’était une volonté de Nio de publier ces photos. Cependant, cela ne semble pas être le cas pour le constructeur qui chinois qui a été pris de court par le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information. Ce dernier est chargé des homologations des véhicules en Chine et a publié les photos prises lors du Nio ES8 dans ses essais.

Ces clichés font cependant notre bonheur car ils permettent de bien observer le nouvel Nio ES8. On distingue un design épuré et sans fioriture. La face avant adopte des optiques fins tandis que le pare-chocs à 3 ouvertures pour refroidir sa mécanique électrique et inclure d’autres accessoires. On retrouve sur le toit ce qui ressemble à des cornes. Il s’agit en réalité de 2 capteurs et 1 lidar pour la conduite autonome nommé Nio Pilot. On distingue aussi deux caméras sur les ailes avant et une caméra à l’arrière. Pour commander l’ensemble, 4 processeurs Nvidia Orin X sont facturés 97€/mois. Il paraît donc obligatoire de payer un abonnement supplémentaire pour profiter de l’équipement conduit autonome. Une politique proche de celle de BMW proposant des options par abonnement mensuel.

À l’arrière on remarque un bandeau lumineux entre les phares. La vue générale de l’arrière n’est pas sans rappeler celle d’un Land Rover Range Rover Velar, une belle inspiration.

En ce qui concerne ses dimensions, le Nio ES8 est un SUV imposant. En effet, il mesure 5099mm de long, 1989mm de large, 1750mm de haut, et 3010 mm d’empattement. Avec de telles dimensions, il devrait proposer un espace important dans l’habitacle.

Et du côté de ses mécaniques

En ce qui concerne sa motorisation rien n’est encore sûr hormis le fait qu’il soit électrique. En effet, Nio est spécialisé dans les véhicules électriques. Le nouveau ES8 devrait reprendre les motorisations de l’ES7 avec une puissance de 180 kW à l’avant et 300 kW à l’arrière. La puissance cumulée est donc de 480 kW pour un couple maximal généreux de 850 Nm. Sous le capot du Nio ES7 cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Les performances de l’ES8 devraient être proches. En ce qui concerne ses batteries, il pourrait proposer 3 capacités de 75, 100 ou 150 kWh.

De nombreuses possibilités de personnalisation

Le passage à l’homologation en Chine nous permet d’en apprendre plus sur les possibilités de configuration de l’ES8. On retrouve 6 choix de jantes, 4 couleurs de logos Nio, 2 couleurs de logo du modèle ou encore 4 couleurs pour les étriers de frein.

Le rendez-vous pour tout découvrir du Nio ES8 est déjà donné. La marque prévoit une présentation de son prochain SUV le 24 décembre prochain.