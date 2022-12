Les meilleures idées cadeaux de Noël pour les passionnés d’automobiles

Noël approche et vous ne savez toujours pas quoi offrir à votre moitié ou à un membre de votre entourage passionné de d’automobiles et de belles mécaniques ? Pas de soucis voici notre sélection d’idées de cadeaux à mettre au pied du sapin pour ravir un passionné d’automobile.

Un livre

Qu’il soit fan de Porsche, de Ferrari, d’Honda ou encore de VW Combi, vous trouverez facilement un livre qui parle relate l’histoire de la marque ou d’une marque en particulier. Le cadeau idéal pour ceux qui aiment lire au coin du feu lors des soirées d’hiver.

Un jeu vidéo

Les jeux vidéo permettent aussi de vivre sa passion de l’automobile sans se ruiner. Pour les gamers fans de mécanique, c’est un cadeau qui fait toujours plaisir. Dans le domaine il y a des références qui permettront de ne pas vous tromper, pour ceux qui jouent sur PlayStation, Gran Turismo 7 est la référence tandis que les joueurs Xbox pourront profiter de Forza Horizon 5. La personne à qui vous allez offrir le cadeau est fan de tuning et de préparation automobile ? Offrez-lui le récent Need For Speed Unbound.

Un stage de pilotage

Quel passionné n’a jamais rêvé de piloter une voiture de sport sur circuit ? À vrai dire, aucun. Vous pouvez, sans vous tromper, offrir un stage de pilotage pour Noël. Plusieurs formules existent permettant de conduire une petite sportive ou bien une supercar, les nombres de tours peuvent varier afin de s’adapter à votre budget. De plus, les sociétés proposant ces stages organisent plusieurs sessions par an sur différents circuits permettant de venir au plus proche de chez vous.

Une miniature ou une maquette

Il rêve d’une voiture en particulier ou il tient énormément à sa voiture ? Pourquoi ne pas lui offrir la miniature de ses rêves ? C’est toujours un cadeau qui fait plaisir. Ce cadeau pourra facilement être mis dans son bureau afin de lui redonner la motivation et le sourire quand les choses vont mal.

En ce qui concerne la maquette, elle est évidemment un cadeau destiné aux personnes méticuleuses et passionnées mais la fierté de l’exposer est très satisfaisante.

Une BD Michel Vaillant

Tous les passionnés d’automobile ont lu Michel Vaillant. Lui offrir l’un des derniers numéros va lui rappeler son enfance et c’est à coup sûr un cadeau qui va plaire. Tant lui plaire qu’il va rapidement être dévoré. Relancé par le fils de Jean Graton, créateur de la série emblématique, les derniers numéros portent sur la mythique course du Cannonball ou l’effrayante course de côte de Pike Peak.

Le magazine Vulcan

Vulcan est un magazine encore tout jeune mais qui se distingue par son approche. Ici pas question d’essayer la toute dernière voiture à la mode. L’équipe se replonge dans des véhicules mythiques des années 90 et 2000 pour le plus grand plaisir des passionnés. La qualité d’écriture, des photos et du support sont au rendez-vous pour ce magazine réalisé par des passionnés pour des passionnés. Il s’agit là aussi d’un cadeau qui va être dévoré au coin du feu cet hiver.

Vous pouvez lui prendre un numéro ou alors l’intégral de la saison 1 et 2 ou encore l’abonnement pour la prochaine saison 3. Toutes les informations sont à retrouver sur le site Vulcan.

Des soins pour sa voiture

Le sujet de votre présent détient une voiture qu’il chouchoute ? Alors pourquoi ne pas lui offrir un cadeau pour sa voiture et lui ? C’est assurément l’occasion de faire plaisir à la personne mais aussi à sa voiture. Pour le cadeau il en va de votre imagination, produits de nettoyage, detailling, restauration de la sellerie… Ciblez ce qu’il trouve essentiel de restaurer ou d’entretenir sur sa voiture.

Un t-shirt

Un t-shirt peut sembler être un cadeau basique mais si vous lui offrez pour Noël un t-shirt avec sa voiture ou sa voiture de rêve, vous allez faire mouche. Il en existe de toute sorte et à tous les prix vous permettant de bien choisir. Si ce n’est pas une voiture cela peut être un circuit ou encore sa marque de voiture favorite.

L’essentiel à retenir

Voilà quelques idées vous permettant de faire plaisir à un passionné d’automobile pour Noël. On vous conseille de choisir en fonction de ses goûts, vous (ou le Père Noël) pourrez choisir le meilleur présent pour lui faire plaisir le 25 décembre au pied du sapin.