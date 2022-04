Land Rover Range Rover Velar Edition : Alexa en bonus

Le Land Rover Range Rover Velar est assurément l’un des modèles les plus sexy du constructeur. Ce qui lui offre une certaine réussite dans le monde des SUV premium, la réussite pourrait continuer avec le retour de cette version spéciale Edition.

Hybride rechargeable

Comme son cousin Jaguar F-Pace, ce Range Rover Velar est proposé avec la motorisation hybride rechargeable essence P400e de 404 chevaux lui donnant les mêmes performances avec un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes et une autonomie électrique de 53km.

Une voiture qui parle

Ce Velar embarque le système d’info-divertissement Pivi Pro et le Pack Online qui intègrent pour la première fois l’assistance vocale d’Amazon, Alexa. Elle permet alors de gérer par la voix des fonctions comme la musique, la navigation, les appels ou encore son agenda. Afin de prendre soin de ses passagers, il est équipé du Cabin Air Purification Plus qui analyse la qualité de l’air dans l’habitacle et la purifie grâce à des filtres PM2.5.

Il reçoit également des aides à la conduite récentes comme le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance à la direction qui est inclus dans le pack Driver Assist.

Large choix de configuration

Ce Velar Edition peut être configuré parfaitement aux goûts des clients en reprenant la palette complète des couleurs du Velar ainsi que le toit noir ainsi que les détails extérieurs du Black Pack et les jantes alliage Gloss Black de 20 pouces. Il est aussi équipé de vitres teintées et de toit panoramique.

Cette edition haut de gamme se négocie a partir de 96 100€ tandis que l’entrée de gamme est toujours à 75 600€.