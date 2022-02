Lexus LC Coupe Black Inspiration: Noire et sportive

La Lexus LC est le vaisseau amiral de Toyota. En coupé ou cabriolet, elle fait confiance à un V8 atmosphérique, motorisation rare de nos jours. Toyota lance maintenant en Europe une version spéciale du coupé qui se nomme Black Inspiration

Un aileron en carbone et c’est tout ?

C’est l’aileron en polymère renforcé de fibres de carbone qui saute aux yeux sur cette série spéciale. Avec ses 2m de large, il vient donner un caractère plus sportif au coupé japonais qui était davantage une GT conçue pour voyager vite et loin grâce à un confort non négligeable. Le design de cette pièce est inspiré de l’aéronautique et est le résultat d’une collaboration entre Lexus et le pilote japonais Yoshihide “Yoshi” Muroya. Selon Lexus, cet aileron est très léger et rigide, il permet de maximiser les performances aérodynamiques de la voiture et l’agilité de celle-ci.

Cette édition de la LC500 ne se résume pas qu’à cet immense appendice aéro. En effet, la peinture noire Graphite Black est exclusive à cette série. Elle est aussi dotée du pack Sport Plus avec un toit et des seuils de portes en carbone ainsi que de jantes de 21 pouces en aluminium forgé.

Cette édition spéciale est donc présente sur la version coupée de LC500 477ch mais aussi sur la LC500H sa déclinaison hybride de 369ch.