Hyundai Ioniq 3 : prix, autonomie, design, tout savoir sur la nouvelle compacte électrique

Hyundai accélère encore sa transition électrique avec la Hyundai Ioniq 3, une compacte inédite qui entend conjuguer efficience, modernité et accessibilité. Avec ce modèle, la marque coréenne cible directement le cœur du marché européen, dominé par des références bien établies.

Dans la continuité des récents lancements du groupe, à l’image de la Kia EV2, cette nouvelle venue pourrait rapidement s’imposer comme une alternative crédible. Son format contenu, associé à une conception optimisée pour l’autonomie, en fait une proposition particulièrement pertinente. Le tout, avec une politique tarifaire annoncée compétitive, susceptible de séduire un large public.

Une silhouette optimisée pour l’efficience

La Ioniq 3 se distingue immédiatement par son profil atypique. Sa ligne de toit inclinée et son arrière structuré autour d’un aileron marqué participent à une signature visuelle forte. Hyundai revendique une approche tournée vers l’aérodynamisme, avec un coefficient de traînée contenu à 0,263.

L’éclairage joue également un rôle clé dans son identité. Les signatures lumineuses pixelisées, déjà vues sur la Hyundai Ioniq 5 N, renforcent l’aspect technologique du modèle. Les éléments de style comme les poignées affleurantes, les protections de carrosserie contrastées ou encore les jantes de 16 à 19 pouces viennent compléter un ensemble cohérent et dynamique.

Un intérieur moderne

L’habitacle adopte une présentation épurée et résolument contemporaine. L’instrumentation numérique prend place en hauteur, tandis que l’écran central, pouvant atteindre 14,9 pouces, repose sur Android Automotive OS pour gérer l’ensemble des fonctions du véhicule.

L’organisation intérieure privilégie la praticité, avec une console centrale suspendue qui libère de l’espace et multiplie les rangements. Selon les finitions, les équipements se montrent généreux : sièges chauffants et ventilés, fonction relaxation, système audio Bose ou encore éclairage d’ambiance personnalisable.

Malgré ses dimensions compactes, l’architecture du véhicule permet d’offrir une habitabilité convaincante. L’empattement long et le plancher plat profitent directement aux passagers arrière, tandis que le coffre affiche un volume total de 441 litres, incluant un espace modulable sous le plancher.

Deux batteries pour couvrir différents usages

La gamme de la Ioniq 3 repose sur deux configurations techniques. Une première version embarque une batterie de 42,2 kWh associée à un moteur de 147 chevaux. Une seconde déclinaison, dotée d’une batterie de 61 kWh, développe 136 chevaux. Un choix inhabituel, la variante la plus endurante n’étant pas la plus puissante.

Côté autonomie, les chiffres annoncés atteignent jusqu’à 344 km pour la version d’accès et 496 km pour la version Longue Autonomie, selon le cycle WLTP. Des performances qui placent la compacte coréenne dans le haut de la catégorie, face à des modèles comme le Suzuki eVitara.

La recharge rapide permet de passer de 10 à 80 % en une trentaine de minutes. En courant alternatif, la puissance maximale de 22 kW assure une bonne polyvalence pour un usage quotidien.

Si Hyundai n’a pas encore officialisé les prix, le ticket d’entrée pourrait s’établir autour de 29 000 euros. Un positionnement stratégique, renforcé par une production envisagée en Turquie, qui pourrait permettre à la Ioniq 3 de bénéficier du bonus écologique.