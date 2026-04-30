Nouvelle Volkswagen ID. Polo (2026) : la Renault 5 peut trembler

Enfin, plusieurs années après la présentation du concept, Volkswagen dévoile la version définitive de l’ID. Polo, la citadine électrique de nouvelle génération. Une voiture qui semble bien pensée, efficiente et accessible en prix. Voici ce qu’il faut savoir sur la nouvelle ID. Polo.

Une Volkswagen qui ressemble à une Volkswagen

Par le passé, on a pu reprocher les choix stylistiques des véhicules de la gamme électrique de Volkswagen. Les modèles ne ressemblaient pas vraiment à des Volkswagen. Et ce temps est révolu : avec la nouvelle ID. Polo, le constructeur a compris qu’une Volkswagen électrique devait ressembler à une Volkswagen.

On retrouve alors sur le profil de l’ID. Polo un style typiquement Volkswagen, notamment avec les montants C si emblématiques des Polo et Golf. Mais pour le reste, Volkswagen ne prend pas de risque : cette ID. Polo doit se vendre, elle ne doit pas diviser. Le dessin est donc très consensuel, avec une signature lumineuse avant moderne. Le logo est rétroéclairé, comme sur la Golf 8 restylée.

À l’arrière, on retrouve un bandeau lumineux intégrant le logo Volkswagen ainsi que l’inscription ID. Polo. On a demandé à Volkswagen de faire une Volkswagen, alors on a une Volkswagen : une voiture sobre, au style sérieux et sur lequel le temps n’aura pas d’emprise. En ce qui concerne les dimensions, elle est plus grande qu’une Renault 5 puisque la petite allemande atteint 4,05 m.

Un habitacle tout aussi sobre

À bord, Volkswagen a revu sa copie. Pas de commandes tactiles à retour haptique sur le volant, mais des commandes physiques plus pratiques à l’usage. Le combiné d’instrumentation de 10,25 pouces propose des affichages personnalisables, avec notamment un fond vintage inspiré de la première Polo. Le système d’infodivertissement dispose d’un écran de 13 pouces et fonctionne sous Android Automotive. Des touches physiques sur la console centrale permettent d’accéder rapidement aux fonctions essentielles.

L’espace aux places arrière apparaît généreux : les 12 cm supplémentaires par rapport à une Renault 5 trouvent ici leur intérêt. Idem dans le coffre, qui propose 451 litres, ce qui fait figure de référence dans cette catégorie de citadine.

Une grande autonomie

En entrée de gamme, la Volkswagen ID. Polo dispose d’une batterie LFP de 37 kWh associée à un moteur de 116 ou 135 chevaux, pour une autonomie annoncée de 329 km WLTP. La charge de cette version tolère 90 kW pour un 10 à 80 % en 27 minutes.

Une batterie NMC de 52 kWh est également proposée : c’est elle qui ouvre les commandes de la Volkswagen ID. Polo. Elle est associée à un moteur de 210 chevaux pour une autonomie de 455 km, soit la meilleure autonomie pour une citadine électrique actuellement. La charge tolère 105 kW pour un 10 à 80 % en 24 minutes.

Concernant les prix, la Volkswagen ID. Polo débute à 24 995 euros avant déduction du bonus écologique et atteint environ 35 000 euros avec la plus grande batterie.