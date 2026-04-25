Le nouveau Cayenne Coupé Electric adopte les codes de la Porsche 911

Avec le Porsche Cayenne Coupé Electric, Porsche poursuit la transformation de son SUV phare en lui offrant une silhouette plus expressive et encore plus dynamique. Cette déclinaison vient compléter la gamme électrique du constructeur, déjà composée de la Porsche Taycan et du Porsche Macan Electric, et confirme l’ambition de Zuffenhausen sur le segment zéro émission.

Un Cayenne électrique au profil plus sportif

Ce nouveau Cayenne Coupé électrique reprend les bases du SUV classique tout en y ajoutant une dimension plus émotionnelle. La ligne de toit s’abaisse nettement vers l’arrière, renforçant l’impression de dynamisme et rapprochant visuellement le modèle de la mythique Porsche 911.

Les proportions restent imposantes avec près de cinq mètres de long, mais la hauteur est réduite de quelques centimètres, ce qui accentue son allure élancée. Le travail aérodynamique est également optimisé, permettant de faire descendre le coefficient de traînée à 0,23, un chiffre particulièrement soigné pour un SUV de ce gabarit.

À l’arrière, un aileron actif intégré sous la lunette participe à la gestion du flux d’air, tout en renforçant l’identité sportive du modèle.

Un habitacle spacieux malgré la ligne de toit fuyante

À bord, ce Cayenne Coupé électrique parvient à conserver une bonne dose de polyvalence. L’accès aux places arrière est légèrement moins aisé qu’à bord du SUV classique, mais l’espace global reste très correct.

La banquette arrière, sculptée pour préserver la garde au toit, permet d’accueillir des adultes sans difficulté majeure, tandis que l’empattement généreux garantit un bel espace aux jambes.

Porsche propose une configuration modulable, avec un choix entre deux ou trois places à l’arrière selon les besoins. Le coffre affiche 534 litres de volume, extensibles à 1 347 litres une fois la banquette rabattue. Un compartiment avant de 90 litres vient compléter l’ensemble pour les petits bagages.

Trois niveaux de puissance

Sous le plancher, ce Cayenne Coupé électrique affiche des ambitions très élevées. Trois versions sont proposées au lancement. La première développe 442 chevaux en mode overboost et réalise le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

La version S monte à 666 chevaux et descend sous les 4 secondes sur cet exercice, avec un chrono annoncé à 3,8 secondes. Enfin, la déclinaison Turbo franchit un cap spectaculaire avec 1 156 chevaux et un 0 à 100 km/h expédié en seulement 2,5 secondes.

Des performances qui placent clairement ce SUV dans une autre catégorie, à mi-chemin entre le luxe et la supercar.

Batterie généreuse et recharge ultra rapide

Toutes les versions reposent sur une batterie de 113 kWh associée à une architecture 800 volts, permettant d’exploiter des puissances de recharge très élevées. Dans les meilleures conditions, le passage de 10 à 80 % s’effectue en environ 16 minutes, avec un pic à 400 kW.

Côté autonomie, Porsche annonce jusqu’à 669 km selon le cycle WLTP, soit une légère amélioration par rapport au Cayenne électrique classique, notamment grâce à un aérodynamisme optimisé.

Un positionnement haut de gamme assumé

Le ticket d’entrée du Porsche Cayenne Coupé Electric débute à 111 600 euros, tandis que les versions les plus puissantes dépassent les 170 000 euros.

Avec cette déclinaison coupé, Porsche affine sa stratégie électrique en combinant design plus émotionnel, performances extrêmes et polyvalence préservée. Un équilibre pensé pour séduire une clientèle habituée au haut de gamme, mais désormais tournée vers l’électrique.