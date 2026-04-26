Essai Skoda Elroq RS (2026) : Un SUV familial qui muscle son jeu

Après un lancement réussi, le Skoda Elroq s’offre déjà une déclinaison RS. Avec 340 chevaux, une transmission intégrale et des performances flatteuses, ce SUV électrique entend conjuguer sportivité et sens pratique. Mais que vaut réellement ce modèle qui veut dynamiser l’image de la marque tchèque ?

Style : un SUV plus affirmé

Le Skoda Elroq, dans ses versions classiques, s’est rapidement imposé comme un SUV compact électrique au style consensuel. Proche de son grand frère l’Enyaq mais plus accessible, il séduit par ses lignes équilibrées, sans extravagance. La version RS se distingue en apportant une dose supplémentaire de caractère.

Les designers tchèques ont revu les boucliers avant et arrière, plus sculptés, et intégré des éléments spécifiques pour souligner le dynamisme. Les jantes peuvent atteindre 21 pouces. La teinte exclusive vert Mamba, très voyante, joue à fond la carte sportive, mais elle peut être remplacée par des coloris plus sobres. Mais le Vert Mamba tranche tellement avec l’univers maussade du quotidien qu’autant en profiter pour mettre un peu de couleur dans son train-train, une teinte que nous avions apprécié lors de l’essai de la Skoda Octavia RS. Le badge RS, désormais ancré dans la gamme Skoda (après les Fabia, Kodiaq, Octavia et Enyaq), complète cette présentation plus sportive.

L’abaissement du châssis de quelques millimètres donne aussi une impression plus ramassée, renforçant visuellement la sportivité. L’ensemble reste toutefois fidèle à la philosophie de la marque : suggérer une certaine vigueur sans verser dans le démonstratif. En d’autres termes, l’Elroq RS cherche à affirmer une personnalité plus dynamique, mais sans perdre de vue son rôle de SUV familial.

Habitacle et habitabilité : l’ADN Skoda préservé

Si l’extérieur a été revu pour paraître plus agressif, l’habitacle reste avant tout conçu pour le confort. Les sièges baquets en suédine, siglés RS, assurent un maintien amélioré et renforcent l’ambiance sportive mais restent confortable, adaptée à une utilisation quotidienne. Le volant à trois branches, gainé de cuir et orné du logo RS, complète cette atmosphère.

Les matériaux sont soignés, avec des surpiqûres reprenant la teinte extérieure, et des inserts façon carbone ou suédine qui habillent la planche de bord. L’ensemble donne une impression qualitative, renforcée par une finition sérieuse à laquelle Skoda nous à présent habitué. Contrairement à d’autres modèles électriques qui misent sur des interfaces 100 % tactiles, Skoda a choisi de conserver plusieurs commandes physiques, notamment sous les aérateurs. C’est une bonne nouvelle en matière d’ergonomie, il est plus facile de s’y retrouver.

Mais c’est surtout l’habitabilité qui fait la force de ce SUV. Grâce à un empattement identique à celui de l’Enyaq, l’espace aux places arrière est particulièrement généreux. Les passagers bénéficient d’une belle garde au toit et d’une largeur confortable aux épaules. Même avec des sièges avant imposants, l’espace pour les jambes reste très correct. Le coffre, quant à lui, conserve un volume de 470 litres, extensible à 1 580 litres une fois la banquette rabattue, ce qui est suffisant pour installer un vélo entier sans démonter les roues. De nombreux rangements, typiques de la marque, facilitent la vie quotidienne, comme le filet sous le cache bagage permettant de ranger les câbles de recharge. On vous à déjà dit que Skoda était « Simply Clever »

En résumé, l’Elroq RS reste fidèle à l’ADN Skoda : accueillir confortablement toute la famille, même dans une version se voulant plus sportive.

Puissance, batterie et recharge

Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, cette version RS se démarque par une configuration technique spécifique à cette version (du moins dans la gamme de l’Elroq). La version RS reprend la plateforme MEB du groupe Volkswagen, mais reçoit deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, pour une puissance cumulée de 340 chevaux. Le couple est réparti entre l’avant (134 Nm) et l’arrière (545 Nm), permettant de garantir une motricité optimale quelles que soient les conditions, notamment sur neige. Résultat : un 0 à 100 km/h abattu en 5,4 secondes, faisant de l’Elroq RS la Skoda la plus rapide jamais produite.

L’ensemble repose sur une batterie de 84 kWh bruts, dont 79 kWh réellement exploitables. Cette capacité, légèrement supérieure à celle de l’Elroq 85, permet d’annoncer une autonomie mixte WLTP de 550 km. La consommation mesurée avoisine les 19 kWh/100 km, un chiffre correct pour un SUV électrique de plus de deux tonnes, laissant entrevoir environ 400 km d’autonomie en usage mixte, nous devons avouer avoir usé un peu plus que nécessaire l’accélérateur.

Côté recharge, l’Elroq RS bénéficie d’une puissance légèrement supérieure à celle des autres versions. En courant continu, il accepte jusqu’à 185 kW, contre 175 kW pour les déclinaisons classiques. Cela lui permet de passer de 10 à 80 % de batterie en seulement 26 minutes sur une borne rapide. En courant alternatif, la limite reste fixée à 11 kW, suffisante pour une recharge complète en une nuit sur une borne domestique adaptée. À noter que la pompe à chaleur reste une option facturée en supplément, un choix étonnant pour une version de sommet de gamme, d’autant plus que le Skoda Elroq se vend bien dans les pays d’Europe du Nord, peut-être que sur ces marchés la pompe à chaleur est inclue dans certaines finitions, mais en France il faut l’ajouter en option… dommage.

Sensations de conduite : plus énergique que joueur

Au volant, l’Elroq RS confirme sa double personnalité. Les premiers kilomètres révèlent un SUV silencieux et confortable, fidèle à l’esprit de la gamme. Mais rapidement, la suspension spécifique se fait sentir : le châssis abaissé et raffermi rend la voiture plus réactive, mais aussi plus ferme. Les grandes jantes de 21 pouces accentuent ce ressenti.

L’amortissement piloté DCC, livré de série, permet de moduler cette rigidité. En mode confort, le filtrage s’améliore, mais sans atteindre la souplesse d’un Elroq classique. En revanche, en conduite soutenue, le comportement se montre rassurant. La motricité est excellente, les mouvements de caisse bien contenus et la stabilité à haute vitesse remarquable. Le revers de la médaille est une direction qui manque de ressenti et un freinage dont la régularité n’est pas toujours optimale, un défaut assez répandu chez les électriques.

La puissance, quant à elle, se traduit par des accélérations franches et des relances immédiates. Pied au plancher, la poussée est constante, linéaire, et permet de signer des chronos flatteurs. Mais l’expérience reste sage : l’Elroq RS impressionne par son efficacité, mais ne déclenche pas d’émotion particulière. Ce n’est pas une sportive pure et dure, plutôt un SUV familial qui sait accélérer fort quand on le lui demande. Pour aller chercher une pointe de frisson supplémentaire, il faut s’orienter vers des modèles comme le Hyundai Ioniq 5 N mais la facture est bien plus salée.

A vivre au quotidien, l’Elroq RS a toutes les qualités de l’Elroq, spacieux, silencieux, facile à vivre, que lui demander de plus ? Surtout que cette version profite d’un dynamisme supplémentaire par sa motorisation et ses choix techniques, sans outrepasser le confort. Lors de l’essai Skoda nous a préparé un parcours d’agilité avec l’Elroq RS, on doit avouer que le SUV tchèque nous a encore surpris par son agilité pour un véhicule de 4,48 m.

Conclusion et prix

Le Skoda Elroq RS illustre bien la stratégie de la marque : proposer un SUV électrique capable de séduire les familles, tout en offrant une version plus pimentée pour ceux qui recherchent un supplément de dynamisme. Son style plus affirmé, son habitacle spacieux et pratique, et sa fiche technique solide en font un modèle cohérent et un parfait compromis. Ses performances sont en hausse et son autonomie reste correcte malgré la puissance.

Proposé à partir de 50 230 €, il se place nettement au-dessus d’un Elroq 85 Sportline (45 720 € avant bonus), mais justifie en partie cet écart par sa transmission intégrale et un équipement riche. Un tarif conséquent, mais qui correspond à une montée en gamme assumée par Skoda.