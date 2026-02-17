La Mercedes CLA électrique s’enrichit d’une version 250 au positionnement particulièrement intéressant

Récompensée par le prestigieux jury du COTY, la Mercedes-Benz CLA confirme son rôle central dans l’offensive électrique du constructeur allemand. La marque à l’étoile introduit aujourd’hui une nouvelle déclinaison, baptisée CLA 250, qui vient structurer plus finement la gamme en proposant un compromis séduisant entre autonomie étendue, performances solides et tarif contenu.

Une offre mieux hiérarchisée

Avec cette nouvelle version, Mercedes ajuste son catalogue pour combler l’écart existant entre la CLA 200 et la CLA 250+. La première s’appuie sur une batterie LFP de 58 kWh, tandis que la seconde mise sur un pack NMC de 85 kWh afin de viser une autonomie maximale. La CLA 250 adopte pour sa part une batterie NMC de 71 kWh, créant un palier intermédiaire particulièrement cohérent.

Côté mécanique, elle reprend le bloc électrique de 200 kW, soit 271 ch et 335 Nm de couple, déjà connu sur la CLA 250+. Les performances restent identiques : l’exercice du 0 à 100 km/h est réalisé en 6,7 secondes et la vitesse maximale s’établit à 210 km/h. Comme la majorité des versions électriques de la gamme, cette déclinaison repose sur une architecture propulsion. Seule la CLA 350 4Matic bénéficie d’une transmission intégrale, tandis que des variantes hybrides demeurent disponibles en parallèle.

671 kilomètres d’autonomie : l’efficience joue son rôle

La nouvelle CLA 250 revendique jusqu’à 671 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Elle se positionne ainsi nettement au-dessus des 542 km annoncés pour la CLA 200, tout en restant en retrait par rapport aux 792 km de la CLA 250+. Ce chiffre confirme le travail d’optimisation mené par Mercedes en matière d’efficience énergétique.

Cette version illustre une approche mesurée : inutile d’embarquer une batterie surdimensionnée pour atteindre une autonomie élevée. L’aérodynamique soignée de la berline et la gestion fine de l’énergie permettent de proposer un rayon d’action conséquent tout en conservant un poids et un coût maîtrisés.

La recharge rapide constitue un autre argument de poids. Grâce à une puissance pouvant atteindre 250 kW en courant continu, la batterie peut passer de 10 à 80 % en environ 20 minutes. Une performance qui place la CLA 250 parmi les références du segment en matière de temps d’arrêt sur borne rapide.

Un prix bien placé pour le segment premium

Affichée à un tarif inférieur à 53 000 euros en Allemagne, la CLA 250 se situe dans une zone tarifaire stratégique. Elle reste plus accessible que la version 250+, tout en offrant une autonomie nettement supérieure à celle de la CLA 200.

Dans l’univers des berlines électriques premium, la concurrence reste vive, notamment face à des modèles comme la Tesla Model 3. Toutefois, la qualité perçue, la présentation intérieure et l’image de marque associée à Mercedes constituent des arguments déterminants pour une clientèle attentive au standing autant qu’aux performances.

Avec cette nouvelle déclinaison, Mercedes affine donc son offre et démontre sa capacité à adapter précisément sa gamme aux attentes du marché, en proposant une berline électrique capable de conjuguer endurance, dynamisme et positionnement tarifaire mesuré.