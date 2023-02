Cupra : une série de vêtements pour le cyclisme

La marque de véhicules sportifs Cupra se lance sur un terrain où on ne les attendait pas puisqu’elle présente une série de vêtements pour le cyclisme en collaboration avec Gobik, l’un des fabricants les plus haut de gamme. Le détail sur Abcmoteur

Un maillot et un cuissard

Cette association a pour but de lancer une gamme de vêtements de cyclisme en accord avec les valeurs de performances, de sportivité et de design des deux marques. Des valeurs que l’on retrouve dans le pack maillot cuissard proposé par Cupra et Gobik. Le maillot à manches courtes CX Blend semble très aérodynamique pour permettre au cycliste d’atteindre des vitesses élevées tandis que le cuissard Revolution permettra d’aligner 4, 5 ou 6 heures de selle en confort.

Rouler aux couleurs de Cupra

Grâce à ce pack maillot et cuissard fabriqué par Gobik en collaboration avec Cupra, il est possible de rouler en accord avec les couleurs de la marque. On y retrouve du bleu et du noir mais aussi des logos de Cupra et de Gobik dans une teinte bronze spécifique à la marque automobile. Ce rapprochement avec le monde du cyclisme sur route témoigne peut-être d’un intérêt pour la marque espagnole. On peut espérer voir la marque sponsoriser une équipe cycliste comme le fait ou encore fournir les véhicules d’une équipe professionnelle. Si vous voulez en apprendre plus sur le lien entre automobile et cyclisme, Abcmoteur est allé pour vous inspecter la caravane automobile du Tour de France.

Sortir son vélo de son Cupra Formentor, Ateca, Leon ou encore Born en étant habillé de cette tenue vous assure d’être le plus stylé du groupe d’entraînement ou de la compétition.

Pour vous offrir ce cuissard et ce maillot rendez-vous sur le site de Gobik ou en garage Cupra. Il vous en coûtera 85€ pour le haut et 150€ pour le bas.