Cupra Ateca Tribe Edition : une série spéciale du grand SUV de la marque

La marque Cupra est un constructeur jeune et sportif du groupe Volkswagen. Cependant, il ne cache pas ses fortes ambitions pour devenir un acteur relativement important du marché automobile européen. Cela se traduit par la large gamme de motorisation de ses modèles et les finitions nombreuses. À présent, la marque Cupra lance une série spéciale Tribe Edition de son Ateca, le plus grand modèle de sa gamme.

Une livrée exclusive

Ce Cupra Ateca Tribe Edtion se reconnaît par sa couleur. Cupra annonce deux couleurs qui se distinguent, le Noir Magique et le Gris Caïman sont donc disponibles avec cette version de l’Ateca. Il est aussi possible de le remarquer grâce à ses jantes de 20 pouces en alliage bi ton noir mat et Copper, les étriers de freins Brembo sont aussi dans cette teinte Cooper. Enfin, il dispose aussi d’un lettrage Cupra en chrome noir.

Un habitacle spécifique

L’habitacle de cette série spéciale Tribe Edition se distingue avec une sellerie des sièges baquets en suédine bicolore Noir Asphalte et Gris Shark. Cette version est aussi livrée en France de série avec des équipements comme le volant Supersports CUPRA avec boutons satellites, le Travel Assist, les projecteurs MATRIX LED.

En ce qui est de son aspect sportif, le Cupra Ateca Tribe Edition est motorisé par le moteur 2.0 TSI de 300 chevaux. Ce dernier devient plus expressif grâce à la ligne d’échappement sport Akrapovic.

Prix et lancement

Cupra n’a pas encore précisé le prix de cette version exclusive et suréquipée de l’Ateca. On sait cependant que les commandes doivent ouvrir au début de l’année 2023 comme pour le Cupra Formentor Tribe Edition.