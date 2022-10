BMW M2 2022 : si alléchante

Tout le marché automobile souhaite passer à l’électrification. Cependant une poignée de constructeurs résistent encore et toujours à l’envahisseur, c’est le cas de BMW qui parle aujourd’hui aux puristes en dévoilant la toute nouvelle M2. Une voiture aux caractéristiques plus qu’alléchantes.

Compacte

La BMW M2 est basée sur la Série 2 Coupé. Elle hérite donc d’un châssis aux dimensions compactes. Elle est 21,4 cm plus courte que le coupé M4 et avec un empattement plus court de 110mm.

La calandre évolue encore avec des haricots rectangulaires et sans contour. BMW annonce que cette M2 a été sculptée par les exigences techniques de refroidissement et l’aérodynamisme. En résulte un bouclier avant aux grandes entrées d’air, des ailes larges, des rétroviseurs aérodynamiques, un becquet et un diffuseur arrière marquants. Enfin un toit en carbone permet d’alléger la voiture, d’abaisser le centre le centre de gravité et d’affirmer l’aspect sportif. C’est donc une BMW M2, plus large, plus agressive, plus marquante et encore plus BMW puisqu’en effet ses dernières productions se sont distinguées pour provoquer des réactions divisées.

Irréductible 6 cylindres en ligne

Pas d’hybridation pour ce moteur typiquement BMW. Le moteur 6 cylindres en ligne 3,0 litres TwinPower Turbo est hérité des grandes sœurs BMW M3 et M4. La puissance est de 460 chevaux à 6 250 tr/min tandis que le couple atteint 550 Nm entre 2 650 et 5 870 tr/min. Une mécanique qui s’annonce pleine et disponible. Cela se traduit sur les performances de la nouvelle M2. Une cavalerie en nombre qui se transmet aux roues arrière, une propulsion à l’empattement court qui promet un comportement joueur.

Elle sait accélérer de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes avec la boîte de vitesses M à huit rapports alors qu’elle sait passer de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes avec la boîte manuelle à six vitesses. Cette boîte mécanique est une particularité intéressante car elle est la seule compacte sportive de cette trempe à conserver une pédale d’embrayage et un levier de vitesses. Le 0 à 200 km/h est expédié en 13,5 secondes ou 14,3 secondes tandis que la vitesse maximale est de 250 km/h ou 285 km/h en optant pour l’option Pack Expérience M.

50/50

La répartition du poids entre les essieux est presque de 50/50. Ce qui promet une voiture agile et efficace en combinaison avec un châssis sophistiqué. L’essieu avant est doté de deux jambes de force et l’essieu arrière compte 5 bras avec une cinématique spécifique. La voiture reçoit de série la suspension SelectDrive M avec amortisseurs à commande électronique, la direction M à assistance variable, des freins M à six pistons qui proposent deux sensations de pédale. Les jantes sont de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière pouvant être dotées de pneus adaptés à un usage sur circuit.

Habitacle moderne

Cette nouvelle BMW M2 reçoit un habitacle des plus modernes. Elle hérite du BMW Curved Display que nous avons expérimenté dans le BMW X1. Deux écrans prennent sur le tableau de bord. Le combiné d’instruments est de 12,3 pouces et un écran d’infodivertissement de 14,9 pouces. Ce dernier peut afficher l’état des pneus, une information qui peut aussi être affiché sur l’affichage tête haute en option.

La pièce de résistance de cet habitacle mêlant tradition et modernité est l’option des sièges baquets M Carbon. Ils utilisent du plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP) sur les éléments structurels tandis que le dossier des ouverts pour avoir des sièges légers. Cette option permet de gagner 10,8 kg. Si cela ne va pas réellement transcender les performances de la M2, ils seront très flatteurs pour les passagers.

La nouvelle BMW M2 est dès à présent disponible à la commande. Son tarif est de 79 900 € mais elle s’expose au malus écologique maximal, actuellement de 40 000€ il passera à 50 000€ dès 2023. En prenant cet élément en compte, la BMW M2 devrait représenter un véritable achat passion pour ce qui s’annonce déjà comme une sportive collector.