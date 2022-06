BMW M3 Touring : on en rêvait, BMW l’a enfin fait !

Chez BMW, la M3 est un modèle emblématique montrant le savoir-faire en tant que fabricant de véhicules sportifs de BMW via sa branche Motorsport. La sportive dérivée de la BMW Série 3 avait reçu toutes les carrosseries présentent au catalogue sauf le break. Cette absence est maintenant réparée au plus grand plaisir des passionnés qui espéraient depuis longtemps l’arrivée d’une version Touring.

Look badass

Pour le premier break M3 BMW a appliqué la même recette que sur la berline M3. On y retrouve alors les grands haricots de la marque sur le bouclier avant ainsi que des ouïes. Le capot est nervuré donnant ainsi à cette face avant un air menaçant. Sur le profil, on remarque des ailes élargies afin d’accueillir des jantes forgées de 19 et 20 pouces. Enfin l’arrière n’est pas en reste, puisque ce dernier reçoit un diffuseur imposant et 4 sorties d’échappement permettant ainsi d’accentuer l’aspect sportif du style de cette nouvelle BMW M3 Touring.

Un 6 cylindres de 510 chevaux

En France, la BMW M3 Touring ne sera disponible que dans la version Competition M xDrive. Elle est donc motorisée par un 6 cylindres en ligne de 3 litres à la technologique TwinPower Turbo développant la puissance de 510 chevaux et 650 Nm de couple. De plus, en union avec une boîte de vitesses automatique M Drivelogic à 8 rapports et à une transmission intégrale xDrive, elle est capable d’accélérer jusqu’à 100 km/h en seulement 3,6 secondes et d’arriver à 200 km/h en 12,9 secondes tandis que la vitesse de pointe est bridée à 250 km/h ou 280 km/h avec le pack « Expérience ». Des performances qui devraient être suffisantes pour déposer les enfants à l’école avant de partir vers sa session circuit car la BMW M3 Touring promet un compromis entre les avantages d’un break et la sportivité d’une M.

L’outil pratique ?

Le constructeur à l’hélice fait savoir que le développement de cette M3 Competition M xDrive Touring s’est fait sur piste mais aussi dans des zones urbaines afin de lui procurer une certaine polyvalence. Ainsi on retrouve des trains roulants élaborés avec des jambes de force avant en double articulation et un essieu arrière à cinq bras mais aussi une suspension pilotée et une direction assistée à l’aide variable. De la même manière, le freinage dispose de plusieurs réglages permettant deux ressentis différents.

En ce qui concerne les aides à la conduite, le DSC peut être désactivé permettant à la M3 Touring équipé de la transmission xDrive de devenir une pure propulsion. De plus, le comportement de la voiture peut être paramétrable sur plusieurs voies et être sauvegardé sur l’un des raccourcis au volant portant M de Motorsport. Enfin, la voiture propose 3 modes de conduite ROAD, SPORT et TRACK préétabli.

Habitacle polyvalent

À l’intérieur de cette M3 Touring on retrouve des sièges M Sport chauffants et recouverts du cuir Mérino. En option, ces derniers peuvent être faits de carbone permettant ainsi à la voiture de perdre 9,6 kg. Toutefois, la M3 Touring n’est pas dépouillée et embarque les derniers éléments technologiques de la marque comme l’écran Curved Display disposant de série de deux écrans, un de 12,3 pouces et le deuxième de 14,9 pouces. Ces derniers sont toujours tournés vers le conducteur afin de rester dans la tradition des habitacles BMW orientés vers le poste de conduite.

De plus, la M3 Touring se distingue par un coffre de 500 litres pouvant être agrandi à 1 510 litres grâce à la banquette rabattable en 40 / 20 / 40. Le hayon électrique et la lunette arrière ouvrante sont aussi de série.

Enfin au chapitre des équipements, la M3 Touring n’est pas avare puisqu’elle offre de série l’alerte de collision frontale, l’affichage des limites de vitesse avec indicateur de non-dépassement, l’alerte de franchissement de ligne et le contrôle de distance de stationnement. Enfin, le catalogue des options permettra de configurer le véhicule à sa guise.

Prix

Le tarif de cette M3 Competition M xDrive Touring est fixé à 111 950€. Une somme qui permet de s’offrir le break actuellement le plus rapide sur l’exigeant Nurburgring ayant bouclé le tour 7 minutes 35,06 secondes.