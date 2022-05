BMW M4 CSL : présentation officielle le 20 mai

CSL pour « Coupé Sport Lighweight », voici 3 lettres qui rappellent certaines des plus belles émotions procurées par les BMW. Cet acronyme est chez BMW significatif de modèles dérivés de la compétition à commencer par la BMW 3.0 CSL qui était l’une des premières voitures développées pour la course à être homologuée pour la route. Plus tard dans les années 2000, la M3 E46 CSL était la version la plus extrême de la M3. La M3 coupé étant devenue M4 chez BMW, le constructeur à l’hélice ressort les 3 lettres du placard.

M4 CSL

Les premières photos de cette M4 CSL laissent peu apercevoir cette nouvelle déclinaison de la sportive bavaroise. Néanmoins, on y remarque une nouvelle lame avant avec des ailettes qui aideront à visser l’avant de la voiture au bitume. À l’arrière, on y remarque un nouvel aileron dit « ducktail » (aileron de canard) intégré dans la malle arrière qui pourrait être en carbone comme divers autres éléments de carrosserie.

Plus de puissance, moins de poids

Si BMW applique la formule déjà connue des CSL, le 6 cylindres 3,0 biturbo de 510 chevaux de la M4 pourrait passer à 550 chevaux. De plus, ce gain de puissance s’accompagnerait d’une réduction du poids avec l’utilisation de matériaux très légers comme la fibre de carbone ou encore la suppression de certains éléments comme la banquette arrière ou la climatisation.

Présentation à la Villa d’Este

BMW profite du concours d’élégance mondialement médiatisée de la Villa d’Este pour présenter cette nouveauté sportive le 20 mai prochain. Les réponses aux rumeurs et aux attentes seront enfin faites.