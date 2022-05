BMW M4 CSL : trois lettres mythiques pour une modèle déjà culte ?

Après avoir annoncé la sortie d’une version plus affûtée de la BMW M4, le constructeur aux hélices présente la version CSL de la M4 G82. Plus légère, plus affûtée et plus puissante, cette version a déjà tout pour être culte comme ses ancêtres.

Plus légère

Cette version CSL se distingue par son poids annoncé. Il est plus léger d’une centaine de kilos par rapport à une M4 Compétition grâce à l’utilisation de sièges baquets M Carbon, d’une suppression de la banquette arrière, d’un capot et d’un coffre en plastique renforcé de fibres de carbone, des freins carbone céramique et des jantes en alliage léger de 19 pouces à l’avant et 20 à l’arrière. Ça, c’est pour ce qui se voit mais BMW a aussi travaillé sur ce qui ne se voit pas avec des ressorts et jambes de force ainsi qu’une insonorisation spécifiques et allégées.

Ce régime à la manière Motorsport permet à la M4 CSL d’afficher 1 625 kg sur la balance.

Châssis optimisé

BMW travaille également sur la partie châssis de cette M4 CSL G82. Cela se traduit par une rigidité accrue de la caisse avec des renforts de jambes de force avant en alu, le carrossage est spécifique au modèle de même que les suspensions, les ressorts ou les barres antiroulis. La hauteur du châssis a été abaissée de 8 millimètres et elle repose sur une monte de pneus développée pour le modèle.

Puissance augmentée

Pour parfaire le travail d’optimisation du poids et du châssis des ingénieurs de Motorsport, la puissance a été augmenté. Le 6 cylindres 3,0 litres biturbo développe 550 chevaux soit un gain de 40 chevaux grâce à une pression de charge accrue ainsi qu’une gestion du moteur spécifique adaptée à des sorties circuits. Comme sa devancière la M3 CSL E46, cette M4 CSL G82 n’est pas disponible avec une boîte de vitesses mécanique mais uniquement avec une boîte automatique qui compte maintenant 8 rapports et qui transmet toujours sa puissance aux seules roues arrière.

La ligne d’échappement est aussi spéciale puisqu’elle intègre un silencieux arrière en titane au poids réduit et une double sortie d’échappement à commande électronique produisant une sonorité plus présente renforçant ainsi le sentiment de sportivité de l’ensemble.

Un look échappé de la compétition

Le look de la M4 CSL G82 est « function over form », la fonction guide le style. Cette M4 CSL en est une bonne illustration. La BMW M4 reçoit dans cette déclinaison un lot d’éléments spécifiques lui permettant une augmentation des performances au détriment du style selon certains.

Ainsi on retrouve un pare-chocs avant spécifique avec une lame avant proéminente mais aussi une calandre plus ajourée et plus légère. Le capot en plastique renforcé de fibres de carbone reçoit deux ouvertures béantes, les bas de caisse sont plus saillants, la malle arrière englobe un nouvel aileron et le diffuseur en carbone est réservé au modèle. Ce n’est peut-être pas le plus élégant des coupés BMW mais le plus agressif, ça ne fait pas de doute.

Le prix de cette M4 CSL capable de boucler le tour du Nurburgring en 7 minutes 20,207 secondes est de 178 000€ pour les 29 clients français qui seront chanceux d’avoir accès à ce qui s’annonce être l’une des BMW les plus désirables de la décennie.