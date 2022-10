Audi RS 3 performance édition : plus radicale

Alors que le Mondial de l’automobile 2022 bat son plein à Paris, certains constructeurs absents continuent de présenter leur nouveauté. Audi lance une nouvelle version de sa célèbre sportive RS 3. Découverte de la nouvelle Audi RS 3 performance édition sur Abcmoteur.

Un léger supplément de puissance

Le déjà mythique 5 cylindres 2,5l TFSI augmente en puissance. Un passage de 400 chevaux et 480 Nm à 407 chevaux et 500 Nm en raison d’une augmentation de la pression de suralimentation de 0,1 bar, elle atteint 1,6 bar. Le régime moteur maximal augmente de 100 tr/min pour atteindre à présent 7 000 tr/min. Le 0 à 100 km/h se fait en 3,8 secondes et la vitesse maximale est atteinte à 300 km/h.

Une configuration plus sportive

Ce léger gain de puissance n’est pas ce qui va transcender les performances de la RS 3 qui sont de premier plan. La RS 3 Performance obtient des options sportives comme l’échappement sport, les pneus semi-slick Pirelli P-Zero « Trofeo R » optionnels en 265/35 sur le train avant et 245/35 à l’arrière, les freins en céramique à l’avant et la suspension RS Sport.

Les éléments du châssis évoluent aussi avec un carrossage négatif, des triangles plus rigides ainsi qu’une nouvelle barre stabilisatrice RS.

On trouve également un habitacle plus sportif pour répondre aux griefs. Les sièges baquets RS Performance en microfibre Dinamica et cuir nappa Perlé sont de série, ces derniers comportent une coque en carbone mat. On y trouve aussi un marquage à 12 heures en bleu Mercato couleur que l’on retrouve aussi sur les surpiqûres des sièges et les ceintures de sécurité.

Cette version RS 3 performance édition est limitée à seulement 300 exemplaires sous les deux carrosseries de la RS 3, Berline et Sportback. Le prix de l’exclusivité est fixé à partir de 87 000€. Une série spéciale qui arbore la plaque « 1 of 300 » en carbone sur le côté passager.