Alpine : comment la marque française souhaite s’implanter aux Etats-Unis ?

Les marques automobiles françaises ont toujours eu des difficultés pour s’implanter sur le marché américain. En effet, Citroen et Renault ont tenté l’expérience au siècle dernier sans grande réussite. Cependant Alpine souhaiterait s’y risquer à son tour mais sans sa berlinette A110.

Des modèles aussi pensés pour les Etats-Unis

Alpine opère déjà un tournant. La marque relancée il y a quelques années souhaite se tourner vers des véhicules sportifs et dynamiques électriques. Si la prochaine génération de berlinette va vraisemblablement être électrique, ce sera aussi le cas des SUV que prévoit de lancer la marque normande.

Ainsi, ces futurs SUV, qui pourraient être les concurrents du prochain Porsche Macan électrique et du prochain Cayenne, devraient débarquer dans le pays de l’oncle Sam. La marque indique prendre aussi en considération les contraintes du marché américain pour développer leur prochain modèle.

Une volonté d’élargir ses ventes

Avec ces deux SUV et la nouvelle gamme électrique Alpine prévoit d’élargir son ampleur au sein du groupe Renault. L’objectif est celui de 150 000 ventes par an en 2030 et pour y arriver, la marque compte donc sur les ventes du SUV compact prévu pour 2025 et de son grand frère planifié pour 2027, des modèles qui aideront à Alpine de s’implanter sur le marché américain.

Des négociations avec les concessionnaires

Cependant la marque fait face à un défi de taille puisqu’elle part d’une feuille blanche. Le groupe Renault n’est pas du tout implanté actuellement aux Etats-Unis, il faudrait donc pour Alpine tout construire. Heureusement la marque française est plutôt pragmatique et compte sur les négociations de Luca De Meo pour trouver un accord avec les concessions AutoNation, vendeurs automobiles multimarques.