Porsche Cayenne 2023 : les premières photos du modèle restylé

Le Porsche Cayenne a fêté en fin d’année dernières ses 20 ans. Le premier SUV de Porsche tient une importante place dans l’histoire et la gamme du constructeur. Ce n’est pas le véhicule qui le plus grand palmarès mais il peut se vanter d’avoir contribué à sortir Porsche d’une faillite annoncée. Depuis 2002, ce sont 3 générations qui se sont succédé. Voici qu’en 2023 Porsche projette d’offrir un restylage à la troisième génération que l’on connaît depuis 2017. Le constructeur de Zuffenhausen dévoile les premières photos du Porsche Cayenne restylé lors d’essais dans des conditions extrêmes.

Quelles nouveautés prévues ?

Le Porsche Cayenne prévoit une nouvelle gamme de motorisations entièrement repensées. Pour rappel, la gamme actuelle débute avec une puissance de 340 chevaux et va jusqu’à une puissance de 680 chevaux avec le Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. La gamme qui sera présentée avec ce restylage pourrait alors laisser plus de place à l’hybridation ou même à une version électrique.

Porsche annonce aussi que le châssis sera revu pour assurer encore plus de polyvalence au Cayenne, lui qui sait aussi bien être à l’aise sur les chemins, en franchissement, sur le bitume que sur un circuit. Pour l’aider à encore s’améliorer, les ingénieurs de Weissach ont travaillé sur un nouveau châssis semi-actif.

L’habitacle fait place à une digitalisation poussée qui va définitivement inscrire le Porsche Cayenne dans la modernité avec ses fonctions de connectivité étendues. De plus, il va embarquer des phares à LED HD matriciels.

Des essais poussés

Les essayeurs de Porsche n’ont pas chômé lors des essais du Porsche Cayenne restylé. Ralf Bosch précise « nous soumettons le nouveau Cayenne à un programme d’essai complet, comme s’il s’agissait d’un modèle entièrement nouveau ». L’objectif de ces essais est de déceler les potentiels soucis du véhicule avant sa commercialisation.

Pas moins de 200 000km d’essais ont été effectués en ville, sur routes de campagne et sur l’autoroute par chacun des exemplaires. De plus, un tour du monde a été réalisé afin de lui faire rencontrer différentes conditions météorologiques. Ainsi, il est parti en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord pour un total de 4 millions de kilomètres parcourus. Les Porsche Cayenne d’essais se sont même sali les roues sur des pistes tout-terrain en Espagne et sur les dunes de sable du Maroc. Enfin, ils ont rencontré la neige et la glace en Finlande et connu l’enfer vert du Nurburgring.

Lorsque l’on voit ses images d’essais en hors-piste on tend à croire que le Porsche Cayenne est un franchiseur né mais il serait maintenant intéressant de comparer ses performances hors des sentiers battus avec la nouvelle Porsche 911 Dakar. Cette dernière démontre une polyvalence incroyable qui pourrait venir concurrencer le Cayenne lorsqu’il s’agit de se salir les roues.

Une arrivée au printemps

Le Porsche Cayenne restylé devrait se dévoiler au printemps prochain avant une commercialisation qui devrait arriver dans la même période.