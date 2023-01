Alpine A110 : la sportive la plus vendue en France en 2022

Les sportives thermiques n’ont pas de belles prévisions pour les années venir. Certaines font de la résistance avant un passage forcé vers l’électrique. C’est le cas de l’Alpine A110 qui réalise en 2022 une belle performance de vente sur le marché français en dépassant de loin la Porsche 911, une référence de la catégorie.

4 fois plus d’Alpine A110 vendues que de Porsche 911

Vous avez l’impression de voir des Alpine A110 partout ? Du moins régulièrement ? Ce n’est pas qu’une impression elle est la sportive la plus vendue en France selon le classement de AAA Data. D’après eux, il s’est vendu 2 138 Alpine A110 contre 567 Porsche 911. Un beau résultat pour la berlinette française, il est donc normal de la voir sur beaucoup de journées circuit, des concentrations ou encore dès qu’il fait beau un jour de week-end sur les routes sinueuses.

Comment expliquer ce succès ?

Premièrement on peut y voir une part de chauvinisme. Les Français préfèrent certainement acheter une voiture française, d’autant plus que cette seconde génération d’A110 s’inspire énormément de l’A110 du XXème siècle, une voiture chère dans le cœur des Français.

De plus, l’Alpine A110 affiche un prix plus accessible que d’autres sportives mais sans mettre au rabais ses performances et les sensations procurées. Elle est accessible à partir de 62 500€ mais surtout son malus reste contenu. Avec son poids de seulement 1 100 kg, son 1,8 litre turbo d’origine Renault lui permet de ne pas être trop polluant. Elle rejette 152 grammes de CO2/km à 158 g/km, son malus était de 1172 euros à 1901 euros. Une situation qui permet de comprendre son succès.