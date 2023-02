Voiture électrique à 100€ par mois : elle pourrait arriver cette année

Lors de la campagne présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait dans ses mesures importantes pour son second quinquennat la mise en place d’une voiture électrique à 100€ par mois. À présent reconduits, le Président de la Republique et son gouvernement pourraient lancer ce dispositif de location longue durée dès la fin de cette année.

Une location pour les plus modestes

On le sait avoir une voiture coûte bonbon, les pleins d’essence, l’assurance, les entretiens sont autant de dépenses qui demandent à de nombreux automobilistes de faire attention sur les plaisirs de la vie. Les véhicules électriques, encore récents à l’échelle de l’histoire automobile, permettent de faire des économies sur les pleins et les entretiens. Cependant ils sont encore peu nombreux à être abordables, on peut citer seulement la Dacia Spring mais qui est très limitée ou la MG 4 qui est plus pratique. Les voitures électriques sont pour l’instant réservées aux classes sociales moyennes et supérieures. Cependant le gouvernement pourrait rapidement démocratiser l’accès grâce à une aide intéressante pour les plus modestes.

La promesse d’une voiture électrique à 100€ pars mois

Voilà une promesse de campagne qui tend à être tenue, si tel est le cas alors la confiance envers le personnel politique pourrait réaugmenter. Effectivement, alors Président sortant et candidat à la réélection lors de la déclaration, Emmanuel Macron souhaite rendre les véhicules électriques accessibles pour les plus modestes. Pour cela l’idée est de créer un système de longue durée avec une mensualité à 100€ ou moins.

Il était nécessaire pour le président d’annoncer une aide pour les automobilistes les plus modestes. En effet, juste après la très forte hausse du prix des carburants et face à un débat de plus en plus clivé sur les ZFE qui mènent à l’exclusion de certains véhicules des centres-villes, il fallait apporter une réponse pour les plus modestes qui ne peuvent changer de voiture, sans quoi le président aurait pu être qualifié de « Président des riches ».

Une utopie réalisable avant la fin de l’année 2023 ?

Les premières informations concernant la mesure annoncée durant la campagne du candidat de La République En Marche viennent du Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Brechu qui invité au micro de France Info a déclaré mettre en place le dispositif « d’ici la fin de l’année, on paramétra le dispositif pour commencer à réserver sa voiture ».

Quelle voiture ?

Avec un budget de 100€ par mois, certainement aidé par des subventions, il ne faut pas s’attendre à rouler en Porsche Taycan ou alors ce serait l’affaire du siècle. Il ne faut pas non plus espérer rouler en Tesla car on imagine mal une aide de l’Etat profiter aux ventes d’un constructeur étranger. D’autant plus que le gouvernement avait pour projet de réserver le bonus écologique pour les véhicules électriques vendus pas des constructeurs européens.

Il serait donc plus probable de voir une citadine tricolore ou du moins issu d’un groupe français. On pense fortement au choix d’une Dacia Spring ou peut être celui d’une Peugeot e-208. Pour l’instant rien n’est encore déterminé, il faut donc suivre l’actualité et les déclarations pour en apprendre plus sur la préparation de cette aide.