Essai MG4 64 kWh : l’une des électriques les plus intéressantes du moment !

MG frappe très fort avec sa compacte MG4. Ses tarifs ultras serrés laissaient présager le pire, mais c’est au contraire une grosse surprise que nous réserve le constructeur chinois.

Avec les marques chinoises, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Faut-il les prendre au sérieux ? Vont-elles faire un coup d’éclat puis s’en aller aussi rapidement qu’elles sont arrivées ? Autant de question que l’on est en droit de se poser en tant qu’acheteur. Et parmi les constructeurs venus de l’Empire du Milieu, MG est l’un des plus prometteurs. Bien sûr, la marque se réclame toujours de descendance anglaise, mais on sait que la sauce soja a depuis bien longtemps remplacé les scones dans ses veines. Au début c’était flagrant, comme nous l’a prouvé l’essai du SUV ZS EV avant son restylage. Le véhicule n’était absolument pas développé pour l’Europe et cela se ressentait dans la qualité de fabrication, la tenue de route et bien d’autres aspects. Le ZS s’est heureusement européanisé lors de son restylage en 2021, mais à la découverte de la MG4, on peut affirmer sans problème que la marque est entrée dans une nouvelle ère.

Prix ultra agressif

EHS, Marvel R, MG5 sont autant de modèles qui ont servi à MG à se construire une gamme et une légitimité chez nous, mais aussi à progresser pour mieux cerner les besoins des exigeants clients européens. Aussi quand on s’installe à bord de la MG4, on est accueilli par un design certes en manque d’inspiration, mais des matériaux corrects, un équipement archi complet et une habitabilité tout à fait satisfaisante pour une compacte de 4,29 m de long (merci le grand empattement de 2,71 m de long).

Oui, il y a toujours du plastique dur peu valorisant en partie basse et oui, le système d’infodivertissement est un peu lent, pas très ergonomique et austère, desservi en plus par une dalle tactile 10,25 pouces assez peu réactive. Mais franchement, peut-on vraiment s’attendre à autre chose dans une auto électrique dotée d’une grande batterie et vendue, dans sa finition la plus haute (comme ici), 34 990 € ? Enlevez les 6 000 € de bonus étatique et vous tomber à 28 990 €, soit à peine 1 290 € de plus qu’une vieillissante Renault Zoé d’entrée de gamme. Il y a de quoi flasher…

Confortable et équilibrée

Surtout que sur la route, la MG continue de convaincre avec un comportement honorable. Le confort est même surprenant, entre un amortissement conciliant, des sièges très bien rembourrés à l’avant comme à l’arrière et des pneus à flanc haut (les jantes les plus grandes disponibles culminent à 17 pouces).

Le seul vrai reproche que l’on peut imputer au châssis est une certaine résonnance des ressorts sur les chocs absorbés à basse vitesse, en ville, ainsi qu’une légère tendance à pomper si la route est défoncée. Le tout ne se fait pas au détriment d’un certain dynamisme, la MG4 acceptant d’être menée à bon rythme sans rechigner, même si ses pneus à faible résistance de roulement sont loin d’être les plus efficaces qui existent. De son côté, la direction manque cruellement de feeling et sa consistance est très artificielle, peu importe le mode de conduite choisi. Et pour clore le chapitre des doléances, le freinage demande lui aussi un vrai temps d’adaptation, tant il faut appuyer fort sur la pédale pour que la décélération soit effective. Heureusement, elle dispose d’une commande « by wire », c’est-à-dire sans liaison physique entre la pédale et le système électro-hydraulique qui actionne les pistons des étriers de frein, on peut donc la paramétrer via l’écran tactile pour disposer d’une attaque plus mordante.

Performances dans la bonne moyenne

Côté performance, la MG4 peut compter sur 204 ch et 250 Nm de couple avec sa batterie de 64 kWh (170 ch pour l’entrée de gamme et sa batterie de 51 kWh). C’est parfaitement dimensionné pour bouger les 1 685 kg de la MG4 Premium, donnant des accélérations franches pour dépasser sereinement. La cavalerie est envoyée sur les seules roues arrière et ceux qui ont le pied lourd se rappelleront vite cette architecture propulsion. Le popotin a en effet tendance à vouloir valser rapidement, ce qui oblige l’ESP à intervenir assez fréquemment, parfois avec un léger temps de retard qui peut suffire à se faire de petites frayeurs. Il est vivement recommandé de le laisser branché, surtout sur un revêtement à l’adhérence précaire !

La batterie de 64 kWh accepte jusqu’à 135 kW en courant continu, et le chargeur embarque est de 11 kW pour le courant alternatif. Pour la batterie de 51 kWh, les chiffres sont ramenés à 117 kW en DC et 6,6 kW en AC. En version Premium (uniquement avec la batterie 64 kWh) comme notre modèle d’essai, MG annonce jusqu’à 450 km d’autonomie. Dans les faits, nous avons relevés 20,4 kWh/100 km au tableau de bord à la fin de l’essai, ce qui voudrait théoriquement dire un peu plus de 300 km d’autonomie réelle sur parcours mixte, avec de la voie rapide. Mais comme toujours, et à fortiori avec les électriques, la conduite et le parcours influeront beaucoup sur la consommation.

L’ambitieux pari européen de MG

En définitive, elle est certes imparfaite mais il n’y a pas grand-chose à détester sur cette MG4, à fortiori quand on prend en compte son tarif imbattable. C’est simple, il n’y a à l’heure actuelle aucune concurrence sérieuse à ce niveau de prix, qui pourra en offrir autant en termes d’habitabilité, performances, prestations routières et équipement. On peut tiquer sur son look pour le moins farfelu et semblant inspiré de 100 designs déjà existants (une auto ayant à la fois des phares singeant la Corvette C8 avec un arrière qui rappelle fortement de récentes productions de chez Toyota, on n’avait encore jamais vu ça), mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas ! Et pas besoin d’avoir un coup de cœur pour reconnaître que l’auto est ultra pragmatique et que c’est un choix à ne pas négliger pour qui veut mettre sereinement un pas dans l’électrique.

Ils sont nombreux, les constructeurs chinois voulant percer en Europe. Mais peu ont réussi à passer, en à peine deux ans, de 1 à 144 concessions en France comme l’a fait fait MG (un géant qui joue à domicile comme Renault en compte plus de 5 000 dans l’Hexagone, pour avoir un point de comparaison). Le tout en passant d’une voiture basique peu adaptée à nos contrées à une gamme de 5 autos complémentaires, dont la petite dernière a de sérieux atouts à faire valoir malgré ses prix bradés. Et ce n’est que le début, puisque la MG4 repose sur une nouvelle plateforme électrique modulable baptisée MSP, pouvant aller de la citadine à la berline familiale, capable de supporter des batteries liquides ou solides, une architecture 800 V etc. MG l’a annoncé, il y aura 10 nouveaux modèles pour l’Europe d’ici 2025, tous types d’énergies confondus. La MG4 est le premier d’entre eux et elle sera déclinée prochainement en une version sportive de 450 ch à quatre roues motrices. C’est dire si l’ambition de la marque, dans le giron du groupe SAIC depuis 2007, est sans bornes !

Merci au camarade Pierre Lefebvre de L’Automobile Magazine pour son aide sur les images dynamiques.