Toyota dévoile la version à boîte manuelle de la GR Supra

L’annonce et le teasing de la boîte mécanique sur la Toyota GR avaient fait grand bruit. Toyota dévoile maintenant officiellement des clichés et des informations sur cette nouvelle version de la Supra A90.

Une affaire de détails

Toyota donne des éléments à cette GR Supra qui permettront aux yeux les plus avertis de distinguer du regard la boîte de vitesses de cette Supra. En effet dans cette finition RZ, elle est dotée de jantes 19 pouces en aluminium forgé, de teintes premium Titanium Dark Silver ou Avalanche White Metallic, d’un monogramme Supra arrière rouge.

En ce qui concerne l’habitacle, une sellerie en cuir marron est disponible sur les sièges, le volant et la console centrale mais également le système son JBL tandis que le levier de vitesses trône fièrement entre les deux passagers.

6 cylindres et boîte mécanique, retour dans les années 90

Avec cette configuration du 6 cylindres biturbo 3 litres de 340 chevaux associé à une boîte mécanique 6 vitesses, on pourrait croire à en lire la fiche technique de mythique Supra MK4 A80 avec son 2JZ-GTE et sa boîte mécanique Getrag. Les fanatiques seront ravis de voir que Toyota continue de placer dans son développement le plaisir de conduite apporté par une boîte manuelle.

Châssis révisé

Toyota annonce doter cette version RZ de la Supra d’une suspension adaptative à amortisseurs spécifiques et une direction avec plus de répondant. Le contrôle de stabilité de la voiture est retravaillé afin de lui offrir plus de maniabilité et le son du moteur est maintenant diffusé dans l’habitacle par les haut-parleurs qui récrée le son du 6 cylindres biturbo. De plus, cette version boîte mécanique est plus légère de 40kg, de quoi la rendre plus agile. Et pour aider dans le pilotage cette Supra est dotée du système iMT qui fait un talon pointe automatique. Enfin le rapport final de cette boîte de vitesses est plus court pour offrir plus sportivité (GR Supra manuelle 3,15, GR Supra automatique 3,46).

Fidèle à son « fun to drive » Toyota a développé un système « Hairpin + » qui une fois en action permet de laisser glisser plus la voiture sur les routes à forte inclinaison.

Alors cette copie révisée serait-elle proche du 20/20 ? La correction sera donnée fin 2023 avec les premières livraisons, néanmoins le carnet de commandes sera ouvert dès l’été 2022. La version d’entrée de gamme reste inchangée et est toujours honorée par la version 2,0 litres à boîte automatique.