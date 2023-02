Tesla : une nouveauté arrive ?

Elon Musk a déjà annoncé une importante réunion pour le premier mars prochain, un événement d’une importance capitale car les investisseurs sont conviés pour le troisième « Master Plan » mais en parallèle un étranger modèle a été aperçu. Un véhicule qui ne ressemble à aucun autre dans la gamme Tesla. Est-ce la nouvelle Tesla abordable tant attendue ? On en parle sur Abcmoteur

Enfin une Tesla abordable ?

Elon Musk souhaite depuis longtemps démocratiser l’accès aux véhicules électrique mais pour l’instant on ne peut pas dire qu’une Tesla est bon marché. En effet, les Tesla Model S et Model X sont des véhicules haut de gamme qui se positionnent face aux grandes berlines et grands SUV premium tandis que les Model 3 et Model Y ont vu leur prix s’envoler en 2022 avant de revenir les pieds sur terre en 2023.

De plus, Tesla est pris de court par les constructeurs chinois qui cassent les prix. Certains de leurs véhicules proposent des autonomies convaincantes à des tarifs qui sont bien inférieurs à ceux d’un Tesla. Il faut donc pour Tesla réagir et c’est ce que pourrait faire ce prototype camouflé aperçu en pleine rue.

Un nouveau modèle

Certaines rumeurs parlaient d’une Tesla Model 3 plus abordable mais le prototype aperçu n’adopte pas une silhouette de Model 3. Si l’avant y fait fortement penser avec ses optiques qui semblent identiques à ceux de la Model 3 et du Model Y, de même pour son bouclier, l’arrière paraît cependant plus court. On pense alors à une voiture plus compacte partageant une majorité d’éléments communs avec la Model 3. Pour réduire le tarif de ce qui pourrait être la future Model 2, Tesla semble avoir fait des concessions sur de nombreux éléments comme les poignées de portes affleurantes qui disparaissent au profit d’un système plus conventionnel.

La Tesla Model 2 comme surprise du troisième « Master Plan » ?

Elon Musk a annoncé il y a quelques semaines le troisième « Master Plan » de la marque Tesla. Le premier en 2006 dévoilait la volonté de la marque de devenir un acteur majeur des véhicules électriques, cela paraît réussi. En 2016 le second annonçait l’élargissement de la gamme avec notamment la Model 3, réussi également. On ne sait pas encore ce qu’Elon Musk prévoit pour cette troisième grande réunion mais elle semble capitale pour la marque car les investisseurs sont conviés dans la Gigafactory du Texas.

Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! pic.twitter.com/11ug0LRlbD — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2023

Dans cette réunion qui s’annonce aussi suivie qu’une Keynote d’Apple, Elon Musk pourrait bien annoncer l’arrivée d’un nouveau modèle dans la gamme et ça pourrait être la Model 2. Cependant il ne faut pas oublier que le constructeur américain a deux autres véhicules sur le feu qui ne sont pas encore prêts. Il s’agit bien évidemment du très attendu Cybertruck et de la Roadster qui depuis leur annonce ne cessent d’être repoussés.