Tesla : les prix sont en baisse

Lors de l’année 2023 les prix des Tesla ont fortement augmenté ne permettant plus de prétendre au bonus écologique. Cependant, le début de cette année est marqué par une baisse conséquente des tarifs concernant les Tesla Mode Y et Model 3. Découverte de la nouvelle tarification avec Abcmoteur

Tesla Model 3

La Tesla Model 3 affiche une baisse de ses tarifs comprise en 6 500€ et 9 500€. Une évolution à la baisse qui lui redonne accès au bonus écologique. En effet, après avoir vu son prix passer de 43 800 € à 53 490 € pour son entrée de gamme, la Model 3 suit à présent une tendance inverse :

Tesla Model 3 Propulsion : 44 990€ (8 500€ de diminution) éligible aux bonus écologiques de 5 000 à 7 000€

Tesla Model 3 Grande Autonomie : 52 990€ (9 500€ de diminution)

Tesla Model 3 Performance : 59 990€ (6 500€ de diminution)

Concrètement, la Tesla Model 3 Propulsion devient accessible, grâce au bonus écologique son prix passe sous la barre des 40 000€. Avec les 5 000€ du bonus écologique, il faut compter 39 990€ et avec le bonus écologique sous condition de ressources son prix passe à 37 990€.

Tesla Model Y

La Tesla Model Y avait elle aussi subi une augmentation de ses tarifs lors de l’année 2022. Ses tarifs suivent la même tendance que celle de la Tesla Model 3.

Tesla Model Y Propulsion : 46 990€ (3 000€ de diminution) éligible aux bonus écologiques de 5 000 à 7 000€

Tesla Model Y Grande Autonomie : 53 990€ (11 000€ de diminution)

Tesla Model Y Performance : 63 990€ (6 000€ de diminution)

Son prix d’entrée de gamme est donc réduit à 41 990€ avec le bonus écologique et même 39 990€ avec le nouveau bonus maximal.

Face à cette diminution intéressante des tarifs, il y a fort à parier que les ventes de Tesla augmentent et qu’elles soient de plus en plus nombreuses sur nos routes françaises.